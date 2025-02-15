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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 11:52 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:22
41
0

Левый Берег – Колхети-1913 – 1:2. Пропустили после стандартов. Видео голов

Киевский клуб уступил представителю чемпионата Грузии

15 февраля 2025, 11:52 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:22
41
0
Левый Берег – Колхети-1913 – 1:2. Пропустили после стандартов. Видео голов
ФК Левый Берег

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой четвертый контрольный матч на сборах команда сыграла с клубом «Колхети-1913» из Грузии.

«Левый Берег» открыл счет на 37-й минуте матча. Отличился Валерий Самар, который проводил второй матч после травмы. Некоторое время футболист будет играть в защитной маске

В компенсированное к первому тайму время игроки грузинского клуба сравняли счет. А в начале второй половины поединка «Колхети-1913» забил второй мяч. Оба мяча «Левый Берег» пропустил после розыгрыша стандартов.

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

«Левый Берег» (Украина) – «Колхети-1913» (Грузия) – 1:2

Голы: Самар (37) – ... (45+3), ... (49).

Состав «Левого Берега»: Караващенко (Механив, 67), ИНП (игрок на просмотре), Самар (Семенов, 57), Банада, Соколов, Косовский (Дедух, 67), Диего (М.Когут, 67), Приходько, Галас (Гереш, 90), Войцеховский (И.Когут, 70), Ризнык (Кобзарь, 67).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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