Левый Берег – Колхети-1913 – 1:2. Пропустили после стандартов. Видео голов
Киевский клуб уступил представителю чемпионата Грузии
«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой четвертый контрольный матч на сборах команда сыграла с клубом «Колхети-1913» из Грузии.
«Левый Берег» открыл счет на 37-й минуте матча. Отличился Валерий Самар, который проводил второй матч после травмы. Некоторое время футболист будет играть в защитной маске
В компенсированное к первому тайму время игроки грузинского клуба сравняли счет. А в начале второй половины поединка «Колхети-1913» забил второй мяч. Оба мяча «Левый Берег» пропустил после розыгрыша стандартов.
Товарищеский матч. 14 февраля. Турция
«Левый Берег» (Украина) – «Колхети-1913» (Грузия) – 1:2
Голы: Самар (37) – ... (45+3), ... (49).
Состав «Левого Берега»: Караващенко (Механив, 67), ИНП (игрок на просмотре), Самар (Семенов, 57), Банада, Соколов, Косовский (Дедух, 67), Диего (М.Когут, 67), Приходько, Галас (Гереш, 90), Войцеховский (И.Когут, 70), Ризнык (Кобзарь, 67).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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