Украинский голкипер признался, что клуб УПЛ слил игру со счетом 0:9

Бывший игрок ФК «Ильичевец» Владислав Романенко признался, что клуб из Мариуполя специально проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:9 из-за того, что некоторые футболисты «сливали» тренера:

– С 2009 по 2011 год вы играли за «Ильичевец», и здесь сразу вспоминается тот матч против «Динамо» на стадионе имени Лобановского, когда ваша команда проиграла 0:9. Как вы переживали это поражение, что происходило в раздевалке?

– Были некоторые футболисты, которые «плавили» главного тренера Илью Близнюка. Что именно им не нравилось? А Близнец где играл? Правильно – в «Динамо». А у нас было несколько игроков из «Шахтера», которые мутили воду в коллективе. Вот они Близнеца и «плавили». Расскажу почему.

Накануне дома мы проиграли «Металлисту» (1:4), и вот эти игроки обвинили киевлян – имею в виду себя, Чучмана, Козориза, Близнеца – в том, что мы сдали игру харьковчанам. На сегодняшний день я знаю, что они умышленно это устроили. Эти «шахтеровци» специально «сливали» игру с «Динамо», чтобы «сплавить» Близнеца.

– Выходит, что их замысел сработал, потому что уже на следующий тур «Ильичевец» вышел с новым наставником.

– Смотрите, Близнец подал в отставку. Но после 0:9 кто-угодно подал бы в отставку. Хотя покойный Бойко – президент «Ильичевца» – говорил, что не имеет претензий и сказал Близнецу: «Проиграли 0:9 – хрен с ним. Какая разница, 0:1 или 0:9, пусть работает». Но Близнец все-таки ушел. На следующий тур команду выводил уже Волков и мы разгромили донецкий «Металлург» (3:0), – рассказал Романенко.