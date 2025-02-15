Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Аманда Анисимова (США, WTA 41) и Алена Остапенко (Латвия, WTA 37). Поединок пройдет на центральном корте и ориентировочно начнется в 17:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Первое очное противостояние выиграла Остапенко.

Анисимова на своем пути к финалу прошла Викторию Азаренко, Паулу Бадосу, Лейлу Фернандес, Марту Костюк и Екатерину Александрову. Остапенко в Катаре одолела Аои Ито, Людмилу Самсонову, Жасмин Паолини, Онс Жабер и Игу Свентек.

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