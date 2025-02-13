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  4. Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Турция
13 февраля 2025, 15:21 |
1898
0

Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора

Пока речь не о спортивных достижениях, а о тратах на трансферном рынке

13 февраля 2025, 15:21 |
1898
0
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
x.com/Trabzonspor. Александр Зубков

Нынешней зимой клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» обновил свой рекорд по затратам на покупку новых футболистов в одно трансферное окно.

В январе и феврале «бордово-синие» потратили 13,4 миллионов евро на новичков, и это абсолютный рекорд для «Трабзонспора» за всю его историю.

Дороже всего турецкому клубу обошлись два украинца – вингер Александр Зубков и центрофорвард Даниил Сикан. За каждого из них «Трабзонспор» заплатил «Шахтеру» 6 миллионов евро.

Также турки за 1 миллион евро подписали из «Аяччо» 25-летнего французского центрхава Тима Жаболь-Фолькарелли, а еще 400 тысяч евро потратили на приобретение 27-летнего левого фулбека «Газишехира» Мустафы Эскихеллака.

Заработать же зимой «Трабзонспору» удалось 5,5 миллионов евро. Из них 3,5 миллиона было получено за 24-летнего левого фулбека Эрена Эрмалы, который ушел в «Галатасарай», а еще 2 миллиона – за 24-летнего центрхава Умута Гюнеша, проданного в «Башакшехир».

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Трабзонспор Александр Зубков Даниил Сикан трансферы УПЛ рекорд трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Taka Gazetesi
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