Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора

Нынешней зимой клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» обновил свой рекорд по затратам на покупку новых футболистов в одно трансферное окно.

В январе и феврале «бордово-синие» потратили 13,4 миллионов евро на новичков, и это абсолютный рекорд для «Трабзонспора» за всю его историю.

Дороже всего турецкому клубу обошлись два украинца – вингер Александр Зубков и центрофорвард Даниил Сикан. За каждого из них «Трабзонспор» заплатил «Шахтеру» 6 миллионов евро.

Также турки за 1 миллион евро подписали из «Аяччо» 25-летнего французского центрхава Тима Жаболь-Фолькарелли, а еще 400 тысяч евро потратили на приобретение 27-летнего левого фулбека «Газишехира» Мустафы Эскихеллака.

Заработать же зимой «Трабзонспору» удалось 5,5 миллионов евро. Из них 3,5 миллиона было получено за 24-летнего левого фулбека Эрена Эрмалы, который ушел в «Галатасарай», а еще 2 миллиона – за 24-летнего центрхава Умута Гюнеша, проданного в «Башакшехир».