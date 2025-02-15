Ассист и травма Цыганкова, украинец в MLS, неудача Челси, фиаско Беринчика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 февраля.

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе

ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы

Виктор держался за бедро, когда садился на скамейку в игре Ла Лиги против Хетафе

Ассист Цыганкова не помог. Жирона потерпела фиаско в домашнем матче Ла Лиги

Красно-белые уступили Хетафе со счетом 1:2, Виктор отыграл 94 минуты

ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе

Виктор отметился результативной передачей на Янхеля Эрреру на 54-й минуте

Бесжальные чайки. Челси потерпел фиаско в выездном матче АПЛ с Брайтоном

Хозяева поля забили в ворота синих три безответных мяча

Определена полная сетка плей-офф. Итоги жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

В швейцарском Ньоне 16 топ-команд узнали турнирный путь с 1/8 финала

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом

Артем Смоляков продолжит карьеру в MLS

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косова

Денис Костышин подписал контракт с «Дритой»

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека

Рашица подписал контракт с клубом Первой лиги

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником

Диего Энрике Соуза перебрался в столичный клуб Украины

Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе

Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях

Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии

Дарья легко прошла Лиан Тран в 3-м раунде ITF W75 в Альтенкирхене

Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре

Аманда Анисимова справилась с Екатериной Александровой на тысячнике в Дохе

Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025

Юлия проиграла лидеру 59 секунд

ЕЮОФ-2025. Курцев завоевал золотую медаль в фигурном катании

Украинец упал в начале произвольной программы, но на результат это не повлияло

ЕЮОФ. Украинские хоккеисты обыграли Латвию и вышли в полуфинал фестиваля

Подопечные Александра Бобкина сыграют в 1/2 финала против Швейцарии U-17

Что изменилось в Вильямс FW47? Детальный разбор новой машины

Технические новинки Уильямс: что стоит знать о новом болиде?

Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана

У киевского клуба теоретически весьма неплохой выбор в домашней лиге