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15 февраля 2025, 13:06 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:12
294
0

Ассист и травма Цыганкова, украинец в MLS, неудача Челси, фиаско Беринчика

Главные новости за 14 февраля на Sport.ua

15 февраля 2025, 13:06 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:12
294
0
Ассист и травма Цыганкова, украинец в MLS, неудача Челси, фиаско Беринчика
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 февраля.

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе

ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы
Виктор держался за бедро, когда садился на скамейку в игре Ла Лиги против Хетафе

Ассист Цыганкова не помог. Жирона потерпела фиаско в домашнем матче Ла Лиги
Красно-белые уступили Хетафе со счетом 1:2, Виктор отыграл 94 минуты

ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе
Виктор отметился результативной передачей на Янхеля Эрреру на 54-й минуте

Бесжальные чайки. Челси потерпел фиаско в выездном матче АПЛ с Брайтоном
Хозяева поля забили в ворота синих три безответных мяча

Определена полная сетка плей-офф. Итоги жеребьевки Юношеской лиги УЕФА
В швейцарском Ньоне 16 топ-команд узнали турнирный путь с 1/8 финала

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Артем Смоляков продолжит карьеру в MLS

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косова
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
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ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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