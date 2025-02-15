Ассист и травма Цыганкова, украинец в MLS, неудача Челси, фиаско Беринчика
Главные новости за 14 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 февраля.
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе
ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы
Виктор держался за бедро, когда садился на скамейку в игре Ла Лиги против Хетафе
Ассист Цыганкова не помог. Жирона потерпела фиаско в домашнем матче Ла Лиги
Красно-белые уступили Хетафе со счетом 1:2, Виктор отыграл 94 минуты
ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе
Виктор отметился результативной передачей на Янхеля Эрреру на 54-й минуте
Бесжальные чайки. Челси потерпел фиаско в выездном матче АПЛ с Брайтоном
Хозяева поля забили в ворота синих три безответных мяча
Определена полная сетка плей-офф. Итоги жеребьевки Юношеской лиги УЕФА
В швейцарском Ньоне 16 топ-команд узнали турнирный путь с 1/8 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Артем Смоляков продолжит карьеру в MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косова
Денис Костышин подписал контракт с «Дритой»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
Рашица подписал контракт с клубом Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником
Диего Энрике Соуза перебрался в столичный клуб Украины
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях
Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии
Дарья легко прошла Лиан Тран в 3-м раунде ITF W75 в Альтенкирхене
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