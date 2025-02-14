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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косово
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 14:15 |
756
2

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косово

Денис Костышин подписал контракт с «Дритой»

14 февраля 2025, 14:15 |
756
2
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косово
ФК Дрита. Денис Костышин

Косоварский футбольный клуб «Дрита» официально объявил о подписании украинского полузащитника Дениса Костышина.

Отмечается, что лидеры чемпионата Косово подписали с 27-летним футболистом контракт, который будет действовать до июня 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок покинул «Александрию».

В сезоне 2024/25 Денис Костышин провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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Денис Костышин Дрита Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Муґунот Уух
чита дрита, чита маргарита да (с)
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MaximusOne
Чемпіонат Косова це сильно, потужно.
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