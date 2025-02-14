ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек одного из лидеров УПЛ перешел в клуб чемпионата Косово

Косоварский футбольный клуб «Дрита» официально объявил о подписании украинского полузащитника Дениса Костышина.

Отмечается, что лидеры чемпионата Косово подписали с 27-летним футболистом контракт, который будет действовать до июня 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок покинул «Александрию».

В сезоне 2024/25 Денис Костышин провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.