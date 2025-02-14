Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 19:31 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:46
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником

Диего Энрике Соуза перебрался к столичному клубу Украины

14 февраля 2025, 19:31 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:46
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником
ФК Левый Берег. Диего Энрике Соуза

Представитель Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» официально объявил о подписании бразильского атакующего полузащитника Диего Энрике Соузы.

Информация о контракте футболиста с клубом отсутствует, однако известно, что игрок будет выступать в украинском коллективе под 8-м номером.

Диего вместе с командой провел зимний сбор, на которых отличился тремя голами.

Ранее Соуза представлял цвета только бразильских клубов: «Такуаритинг» и «Коммерсиал».

После первой части сезона «Левый Берег» расположился на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 16 зачетных баллов за 17 сыгранных туров.

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
Шахтер контактирует с 18-летним вундеркиндом Сан-Паулу
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я устал. Это тема, о которой говорят везде»
Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Диего Энрике Соуза да Силва
Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды
Футбол | 14 февраля 2025, 11:46 6
«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды
«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды

«Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Кадисии»

Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном
Футбол | 14 февраля 2025, 19:10 0
Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном
Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном

Войцех Щенсны скорее всего продолжит играть в футболе

У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
Футбол | 13.02.2025, 21:20
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Теннис | 13.02.2025, 22:16
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Футбол | 14.02.2025, 03:01
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 32
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 2
Бокс
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 53
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем