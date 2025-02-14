Представитель Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» официально объявил о подписании бразильского атакующего полузащитника Диего Энрике Соузы.

Информация о контракте футболиста с клубом отсутствует, однако известно, что игрок будет выступать в украинском коллективе под 8-м номером.

Диего вместе с командой провел зимний сбор, на которых отличился тремя голами.

Ранее Соуза представлял цвета только бразильских клубов: «Такуаритинг» и «Коммерсиал».

После первой части сезона «Левый Берег» расположился на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 16 зачетных баллов за 17 сыгранных туров.

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником