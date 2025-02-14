Возрождение Усмана: как Дембеле пришел к лучшему сезону в карьере

Усман Дембеле ассоциируется у болельщиков в основном с большим талантом, таким же большим количеством травм и нереализованным потенциалом. Француз не смог выйти на свой лучший уровень в двух больших европейских клубах, но смог в третьем. Кто бы мог подумать, что Дембеле заиграет именно в «ПСЖ». Учитывая скандальную репутацию Усмана и его нынешнего клуба, этот трансфер был обречен на провал. Но на деле сотрудничество 27-летнего вингера с Луисом Энрике и парижанами превзошло все ожидания.

Прорыв Дембеле должен был произойти гораздо раньше. По крайней мере, к этому были все предпосылки. Впервые Усман заявил о себе в составе «Ренна», записав на свой счет 12 голов и 6 результативных передач в Лиге 1 сезона 2015/16. После этой кампании летом 2016 года молодой француз перешел в дортмундскую «Боруссию» за 35 млн евро. «Шмели» не пожалели денег, поскольку знали, что подписывают перспективного игрока. С одной стороны, трансфер оправдал себя. Дембеле забил 10 голов и отдал 20 результативных передач во всех турнирах в сезоне 2016/17. Усман забил гол в финале Кубка Германии, получил звание лучшего новичка года в Бундеслиге и все еще обладал огромным потенциалом.

Кто знает, как бы сложилась карьера француза, если бы летом 2017 года на него не вышла «Барселона». Дембеле настолько воодушевился возможностью перехода в каталонский клуб, что сжег все мосты с «Боруссией». Тем летом Усман конфликтовал с одноклубниками на тренировках, пропускал мероприятия, организованные клубом, а потом и вовсе покинул расположение «шмелей», требуя трансфера в «Барселону». Поняв, что ситуация безнадежная, немцы все же договорились с каталонцами о продаже игрока за 135 млн евро. Француз провел только 1 сезон в составе «Боруссии» и, наверное, мог еще принести много пользы команде, но решил, что ему пора на повышение.

В целом, трансфер Дембеле для «Боруссии» можно считать успешным, учитывая, что он помог «шмелям» выиграть первый за 5 лет трофей, а потом позволил заработать на себе 100 миллионов и сразу после ухода провалился. «Барселона» отчаянно хотела подписать яркого игрока после продажи Неймара и выбрала Усмана. Решение оказалось противоречивым. Дембеле пропустил первую половину дебютного сезона в каталонском клубе из-за травмы. Во второй части кампании он все же смог записать на свой счет 3 гола и 7 результативных передач в Ла Лиге. В принципе, неплохо, учитывая травмы и первый сезон в новой обстановке. В следующей кампании француз записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 ассистов в чемпионате Испании. Маловато для игрока за 135 млн евро.

Сезон 2019/20 стал полностью провальным для Дембеле и, вероятно, худшим в его карьере. Усман пропустил практически всю кампанию из-за травм и сыграл всего 5 матчей в Ла Лиге. Дальше периодически появлялись проблески надежды, но они быстро затухали. Карьера француза в «Барселоне», куда он так стремился, была омрачена травмами, нереализованным потенциалом и низкой результативностью. Нужно было что-то менять. Появился «ПСЖ», который проявил заинтересованность в подписании игрока. Дембеле решил, что возвращение во Францию пойдет ему на пользу. Летом 2023 года он перешел к парижанам. Сумма трансфера составила 50 млн евро.

Первый сезон Усмана в «ПСЖ» тоже начинался не очень ярко. Свой первый гол за парижан в Лиге 1 он забил лишь в конце ноября. Хотя к тому времени на его счету было уже 4 результативные передачи. В целом, первый сезон француза в «ПСЖ» получился невыдающимся – 6 голов и 12 ассистов в 42-х матчах. Но было заметно, что Дембеле понемногу приобретает уверенность. К тому же он забил по голу в каждом из матчей четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» и помог парижанам одолеть свой бывший клуб. Возможно, мало кто надеялся на Усмана, поскольку он уже неоднократно давал такие надежды, но в этот раз француз действительно решил напомнить о себе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Текущий сезон стал для Дембеле тем, которого ждали от него еще после перехода в «Барселону». Усман наконец-то «выстрелил». Да еще как! В нынешней кампании он забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Француз проводит лучший сезон в карьере, забив 16 мячей в Лиге 1. Это больше, чем за 4 предыдущие кампании в чемпионатах Испании и Франции. Дембеле является лучшим бомбардиром Лиги 1, опережая на 3 гола Мэйсона Гринвуда и на 4 – Джонатана Дэвида. Кроме того, Усман является лучшим бомбардиром в 2025-м году среди всех игроков из топ-лиг. В текущем году француз забил уже 15 голов во всех турнирах. Пока он забивает в каждом матче 2025 года.

С чем связана столь высокая результативность Дембеле? Сам игрок отмечает, что залог его успеха связан со свободой, которую ему предоставил Энрике. Иногда Усман действует строго на правом фланге, если вынуждает ситуация. Но в большинстве случаев он перемещается по всей атакующей трети поля. В этом сезоне француз играл на позиции правого вингера, оттянутого форварда и центрального нападающего. Дембеле очень уверенно действует перед воротами соперника. Точность его ударов составляет 75%. Доверие тренера и более свободный стиль игры уже помогли Усману добиться большого достижения. Забив по 3 гола «Штутгарту» и «Бресту», он стал первым игроком в истории «ПСЖ», который оформил хет-трики в двух матчах подряд.

Удивительно, что это не удавалось ранее ни Килиану Мбаппе, ни другим звездам мирового масштаба. Уход Мбаппе позволил парижанам быстрее и выше отбирать мяч, из-за чего он быстрее стал поступать к Дембеле. Учитывая хорошую форму француза, акцент атак «ПСЖ» постепенно смещается с левого фланга на правый. Но Усман не злоупотребляет вниманием партнеров и хорошо с ними взаимодействует. К настоящему времени он выполнил более 500 передач с точностью 84,1%. Кроме того, француз создал 43 опасных момента. У Дембеле второй самый высокий показатель ожидаемых ассистов за матч в Лиге 1 – 0,41. Больше только у Райана Шерки (0,59).

Особенно хорошо Усман взаимодействует с Ашрафом Хакими, с которым у него получилась хорошая связка на правом фланге. Учитывая такую форму Дембеле и всю атакующую линию «ПСЖ», в которую входят также Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, перед парижанами открываются очень хорошие перспективы. В Лиге 1 у них уже 10 очков отрыва от «Марселя», да и в Лиге чемпионов все неплохо. Похоже, потеря Мбаппе становится все менее заметной для «ПСЖ». Многие эксперты отмечают, что парижане стали больше действовать командой, не полагаясь на конкретных игроков. При этом, судя по всему, Энрике и с отдельными футболистами проводит хорошую работу. У Дембеле непростой характер, и далеко не всего его поступки заслуживают уважения, но хочется, чтобы этот парень просто заиграл. Пока получается.

Сергей ЗАВАЛКО