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14 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 14 февраля 2025, 14:36
584
0

Определена полная сетка плей-офф. Итоги жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

В швейцарском Ньоне 16 топ-команд узнали турнирный путь с 1/8 финала

14 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 14 февраля 2025, 14:36
584
0
Определена полная сетка плей-офф. Итоги жеребьевки Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Матчи 1/8 финала пройдут в формате одноматчевых матчей на выбывание. 16 участников стадии были определены по итогам раунда 1/16 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матчи 1/8 финала состоятся 4/5 марта, а четвертьфиналы запланированы на 1/2 апреля.

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 25 и 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2024/25

1/8 финала, 4/5 марта

  • 1. Трабзонспор (Турция) – Аталанта (Италия)
  • 2. Штурм Грац (Австрия) – Олимпиакос (Греция)
  • 3. Бавария (Германия) – Интер (Италия)
  • 4. РБ Зальцбург (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • 5. Реал Мадрид (Испания) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • 6. Спортинг (Португалия) – Штутгарт (Германия)
  • 7. Хоффенхайм (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
  • 8. Астон Вилла (Англия) – Барселона (Испания)

1/4 финала, 1/2 апреля

  • QF1. Победитель матча 5 – Победитель матча 7
  • QF2. Победитель матча 6 – Победитель матча 8
  • QF3. Победитель матча 4 – Победитель матча 2
  • QF4. Победитель матча 1 – Победитель матча 3

1/2 финала, 25 апреля (Ньон, Швейцария)

  • SF1. Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4
  • SF2. Победитель матча QF1 – Победитель матча QF2

Финал, 28 апреля (Ньон, Швейцария)

  • Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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