Определена полная сетка плей-офф. Итоги жеребьевки Юношеской лиги УЕФА
В швейцарском Ньоне 16 топ-команд узнали турнирный путь с 1/8 финала
14 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов Юношеской лиги УЕФА 2024/25.
Матчи 1/8 финала пройдут в формате одноматчевых матчей на выбывание. 16 участников стадии были определены по итогам раунда 1/16 финала.
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Матчи 1/8 финала состоятся 4/5 марта, а четвертьфиналы запланированы на 1/2 апреля.
Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 25 и 28 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2024/25
1/8 финала, 4/5 марта
- 1. Трабзонспор (Турция) – Аталанта (Италия)
- 2. Штурм Грац (Австрия) – Олимпиакос (Греция)
- 3. Бавария (Германия) – Интер (Италия)
- 4. РБ Зальцбург (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания)
- 5. Реал Мадрид (Испания) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- 6. Спортинг (Португалия) – Штутгарт (Германия)
- 7. Хоффенхайм (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
- 8. Астон Вилла (Англия) – Барселона (Испания)
1/4 финала, 1/2 апреля
- QF1. Победитель матча 5 – Победитель матча 7
- QF2. Победитель матча 6 – Победитель матча 8
- QF3. Победитель матча 4 – Победитель матча 2
- QF4. Победитель матча 1 – Победитель матча 3
1/2 финала, 25 апреля (Ньон, Швейцария)
- SF1. Победитель матча QF3 – Победитель матча QF4
- SF2. Победитель матча QF1 – Победитель матча QF2
Финал, 28 апреля (Ньон, Швейцария)
- Победитель матча SF1 – Победитель матча SF2
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