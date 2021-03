Манчестер Юнайтед продлил контракт с 18-летним защитником

18-летний английский защитник «Манчестер Юнайитед» Теден Менги продлил контракт с «красными дьяволами» до июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Менги — воспитанник клубной Академии «Манчестер Юнайтед», с 1 февраля текущего года выступающий за «Дерби Каунти» на правах аренды. Всего футболист успел провести за «Дерби» 6 матчей.

Ориентировочная стоимость Менги составляет €1,5 миллиона.

В активе игрока есть выступления за сборные Англии U-17 и U-18.

🔴 @TedenMengi becomes the latest #MUAcademy player to commit his future to United! ✍️#MUFC