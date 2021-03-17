Манчестер Юнайтед продлил контракт с 18-летним защитником

Новое соглашение Тедена Менги с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2024 года

  • 17.03.2021 17:32
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Манчестер Юнайтед продлил контракт с 18-летним защитником
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле Гуннар Сульшер и Теден Менги

18-летний английский защитник «Манчестер Юнайитед» Теден Менги продлил контракт с «красными дьяволами» до июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Менги — воспитанник клубной Академии «Манчестер Юнайтед», с 1 февраля текущего года выступающий за «Дерби Каунти» на правах аренды. Всего футболист успел провести за «Дерби» 6 матчей.

Ориентировочная стоимость Менги составляет €1,5 миллиона.

В активе игрока есть выступления за сборные Англии U-17 и U-18.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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