Манчестер Юнайтед продлил контракт с 18-летним защитником

18-летний английский защитник «Манчестер Юнайитед» Теден Менги продлил контракт с «красными дьяволами» до июня 2024 года с опцией продления еще на один год.
Менги — воспитанник клубной Академии «Манчестер Юнайтед», с 1 февраля текущего года выступающий за «Дерби Каунти» на правах аренды. Всего футболист успел провести за «Дерби» 6 матчей.
Ориентировочная стоимость Менги составляет €1,5 миллиона.
В активе игрока есть выступления за сборные Англии U-17 и U-18.
🔴 @TedenMengi becomes the latest #MUAcademy player to commit his future to United! ✍️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) March 17, 2021
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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