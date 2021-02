РАОНИЧ: «Больше расстроен из-за Элины и Гаэля, чем из-за Ким и Канье»

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал новость о паузе в отношениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.

«Я больше расстроен из-за GEMS Life (Гаэль Монфис и Элина Свитолина), чем из-за Kimye (Ким Кардашьян и Канье Уэст)», – написал Раонич в твиттере.

Отметим, что два дня назад звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом, с которым состоит в браке почти семь лет. Это одна из самых узнаваемых пар в мировом шоу-бизнеса.



I’m more sad about GEMSlife than Kimye