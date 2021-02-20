Свитолина и Монфис объявили о паузе в отношениях

Это было трудным решением для пары

  • 20.02.2021 09:45
  • 371 просмотр
  • 3 комментария
Свитолина и Монфис объявили о паузе в отношениях
© Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о паузе в отношениях с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Всем привет!

Гаэль Монфис и я решили взять паузу в наших отношениях.

Решение было невероятно трудным, потому что мы продолжаем любить друг друга…

НО два лучших друга поняли, что пришло время получить немного свободного пространства и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью, насколько это возможно.

Мы не дадим других комментариев, и мы благодарим вас наперед за уважение к нашей личной жизни. Желаем всем много любви, Элина и Гаэль», — написала Элина. Точно такой же пост появился и у Гаэля.

Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В июне того же года пара заявила о разрыве отношений, но потом вновь их возобновила.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 20.02.2021 09:59
    0
    Все правильно. Нужно сосредоточиться на спорте.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 20.02.2021 09:58
    0
    Бедного Гаэля изъеб..ла Наша Галя..
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.02.2021 09:58
    0
    Может это и к лучшему! Больше сосредоточится на теннисе...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.02.2021 09:59
    0
    Все правильно. Нужно сосредоточиться на спорте.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 20.02.2021 09:58
    0
    Бедного Гаэля изъеб..ла Наша Галя..
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.02.2021 09:58
    0
    Может это и к лучшему! Больше сосредоточится на теннисе...
    Ссылка
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