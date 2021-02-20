Свитолина и Монфис объявили о паузе в отношениях

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о паузе в отношениях с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Всем привет!

Гаэль Монфис и я решили взять паузу в наших отношениях.

Решение было невероятно трудным, потому что мы продолжаем любить друг друга…

НО два лучших друга поняли, что пришло время получить немного свободного пространства и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью, насколько это возможно.

Мы не дадим других комментариев, и мы благодарим вас наперед за уважение к нашей личной жизни. Желаем всем много любви, Элина и Гаэль», — написала Элина. Точно такой же пост появился и у Гаэля.

Свитолина и Монфис публично заявили, что находятся в отношениях, в январе 2019-го года. В июне того же года пара заявила о разрыве отношений, но потом вновь их возобновила.