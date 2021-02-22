Неуязвимый Джокович, доминирующая Осака, еще один упущенный шанс Свитолиной

Первый турнир Большого Шлема в новом году состоялся, в наше непростое время это уже огромный плюс. Несмотря на все проблемы и ограничения, сопутствующие австралийской серии, соревнования прошли на высшем уровне и всего пять дней без болельщиков на трибунах. Все-таки хорошо, когда у тебя есть отдельный материк. Победы одержали главные фавориты, но всевозможных интриг от этого меньше не стало, хотя и случились они еще до начала финальной стадии.

Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [4] – 7:5, 6:2, 6:2

Вряд ли кто-то сомневался до начала турнира, что на тот момент восьмикратный победитель Australian Open не выйдет в финал. По сетке Джокович мог встретить серьезные проблемы разве что в матче против Доминика Тима или Александра Зверева, остальные оппоненты не выглядели готовыми к тому, чтобы отправить главного фаворита отдыхать раньше времени.

Но проблем у Джоковича оказалось более чем достаточно. Уже во втором круге он серьезно забуксовал в матче против Френсиса Тиафо, ломать соперника пришлось более трех с половиной часов. В следующем круге едва не случилась громкая сенсация, когда травмированный Ноле довел до пятого сета в поединке с Тейлором Фритцем из США. Лидер мирового рейтинга жаловался на болезненную травму мышц живота, которая мешала ему играть на привычном уровне. Здесь нужно пояснить, что данный матч стал последним, на котором были болельщики перед пятидневным перерывом. В связи с завершением календарного дня в Мельбурне фанов попросили покинуть корт примерно в 23:30 по местному времени (на фото ниже), когда Джокович проигрывал с брейком в четвертом сете. И только после этого Новак стал играть лучше, все же уступил в четвертом сете, но уверенно забрал пятый. Зная его непростую историю взаимоотношения с публикой, это может вызвать некоторые подозрения. Сам теннисист все отрицает и говорит, что это был один из самых сложных походов за трофеем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в следующем матче Джокович без проблем одолел мощного, но травматичного канадца Милоша Раонича, который позже признался, что его физическое состояние на турнире оставляло желать лучшего. В последующих поединках первый номер посева играл все лучше и лучше, не оставив шансов ни Звереву, ни Карацеву, ни Медведеву.

Что касается второго финалиста, то он идеально провел пять матчей из семи. Проблемы были только против противников из Сербии. Какая ирония судьбы. В третьем круге против Филипа Краиновича Даниилу в прямом смысле пришлось рвать задницу для победы в матче, так как он травмировал ягодицу. Медведев, как и Джокович, страдал в третьем и четвертом сете, но в пятом вынес соперника с корта, не отдав ни одного гейма. На поздних стадиях был показан высочайший уровень тенниса против Рублева и Циципаса, но в финале этого оказалось недостаточно.

В настоящую интригу верилось с трудом, все-таки в памяти еще финал двухлетней давности, в котором Джокович размазал по корту Надаля, находящегося в идеальной форме. Но уровень российского теннисиста вполне позволял бороться за победу как минимум в первой партии. Так и произошло, но Джокович оказался лучше на важных мячах, а, имея в активе победу в первой партии, без зазрений совести уничтожил оппонента, с которым имеет приятельские отношения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В общем это девятый титул сербского теннисиста на кортах Мельбурна и 18-я победа на ТБШ. Если бы не дисквалификация с US Open-2020, уже в ближайшее время он бы мог настигнуть хотя бы Федерера. Все же в Париже Рафа должен брать свой 21-й титул без вопросов. Годы идут, а Большая тройка продолжает доминировать в теннисе. За последние 16 сезонов только пяти другим теннисистам удавалось выигрывать Шлемы. Перспективная молодежь продолжает расти и жаждет побед, но им придется еще несколько лет подождать, потому что «динозавры» все еще не решили, кто из них все-таки круче.

Лучший матч

1/4 финала

Стефанос Циципас [5] – Рафаэль Надаль [2] – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5

Подобное случилось третий раз в истории. Ранее Надаль всего дважды отдавал матчи, ведя в счете 2:0 по сетам. Впервые это произошло в 2005-м в Майами, когда на Мастерсах еще играли до победы в трех сетах, отличился Федерер. Второй раз – на US Open-2015 против Фоньини, которого в этом году Рафа одолел в 1/8 финала.

Против Циципаса Надаль идеально отыграл два сета, на подаче в следующем сете проиграл всего одно очко, а на тай-брейке третьего допустил столько невынужденных ошибок, сколько у него было в первом и во втором сете (по 5). После этого Стефанос заиграл словно греческий бог, а испанец занервничал и еще наделал ошибок. Двумя годами ранее Циципас получил 0:6 в третьей партии полуфинала AO от Надаля, на этот раз все перевернулось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Прорыв турнира – Аслан Карацев

Самый легкий выбор из всех категорий. Российский теннисист хоть и ходил долгое время в перспективных у себя на родине, но чтобы настолько... К примеру, испанец Фелисиано Лопес, который когда-то даже входил в топ-15, а в этом году сыграл в 75-й раз подряд в основе турниров Большого Шлема, дальше 1/4 финала не заходил. А Карацев с первой попытки запрыгнул в полуфинал, преодолев перед этим еще и квалификационный барьер. Такого теннисный мир еще не видывал.

Главный неудачник – Доминик Тим

О невероятном поражении Рафаэля Надаля уже упомянуто, он также был одним из главных кандидатов на это не самое почетное звание. И все же выбор пал на прошлогоднего финалиста Доминика Тима, который получил довольно непростую сетку в виде сильнейшего несеяного теннисиста Ника Кирьоса в третьем круге. После героического камбека с 0:2 перед гостевыми трибунами в матче с австралийцем Тим ничего не сумел противопоставить болгарину Григору Димитрову в четвертом круге.

Любимец фортуны – Аслан Карацев

А кто еще? Первым сеяным соперником россиянину попался Диего Шварцман, который сейчас далеко не в лучшей форме, да и на быстрых покрытиях более уязвим. В следующем раунде Аслан чудом ушел от поражения от канадца Феликса Оже-Альяссима, который в силу своего молодого возраста никак не может научиться доводить начатое до конца, о чем говорят его семь проигранных финалов турниров ATP из семи (все в двух сетах).

Getty Images/Global Images Ukraine. Аслан Карацев

А после вылета Тима на Карацева вышел Димитров, который получил травму спины и перед матчем даже не смог самостоятельно надеть носки. Результат матча был очевиден.

Наши

Наконец-то в мужской сетке появился кто-то из украинских мужчин, которые довольно неплохо стартовали в новом году. Сергей Стаховский воспользовался ковидом у Дениса Кудлы в квалификации и сводил в школу двух обладателей вайлд-кард из Австралии, которым в этом году пришлось выступать не на родной территории, где они особенно хороши. В первом круге основы Стаховскому попался сеяный соперник с серией поражений в конце прошлого сезона и неплохой историей личных встреч. Украинец достойно сражался с сербром Душаном Лайовичем, но после строгого карантина его физически не хватило на пятый сет. А Лайович дошел до 1/8 финала, где был остановлен шестым сеяным Александром Зверевым из Германии.

Женский одиночный разряд. Финал

Наоми Осака [3] – Дженнифер Брэди [22] – 6:4, 6:3

Еще до турнира букмекеры и большинство экспертов ставили на победу Наоми Осаки. После карантина она не проиграла ни одного матча, на которые выходила играть, уверенно выиграла US Open-2020 и вообще смотрелась на харде непобедимой. После Открытого чемпионата США японка взяла время на отдых, ее беспокоило подколенное сухожилие. Как оказалось, это решение было правильным, тем более в Париже победила ее подружка Ига Свёнтек, чему Осака очень обрадовалась.

Еще одной фавориткой считалась Эшли Барти, которая возглавляет мировой рейтинг. Не хотелось бы никого обвинять, но турнирная сетка на домашнем мейджоре выглядела максимально комфортной для австралийки, в то время как Осаке пришлось сразиться с куда более опасными соперницами. Будем считать, что это совпадение, тем более в конечном итоге дивидендов хозяйке кортов это не принесло.

Уже на старте Осаке выпала Анастасия Павлюченкова, которая хорошо знает вкус больших побед в Австралии. До встречи с японкой россиянка имела серию из четырех подряд побед над представительницами топ-10 на кортах Мельбурна. Но преимущество Наоми было колоссальным, никаких шансов Павлюченкова не имела. Как, впрочем, и следующие две соперницы. Француженка Каролин Гарсия была сметена с корта без намеков на борьбу, туниска Онс Жабер неплохо смотрелась в первом сете, но на большее ее не хватило. И тут на пути будущей победительницы оказалась прошлогодняя финалистка Гарбинье Мугуруса. Матч получился потрясающим, об этом немного ниже, японке впервые пришлось проявить чемпионский характер и камбэкнуть в абсолютно проигрышной ситуации. Далее она справлялась со всеми соперницами намного проще, не затягивая на третью партию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Дженнифер Брэди изначально не считалась фавориткой. После пребывания на строгом карантине сражаться с соперницами, которые в это время практически полноценно тренировались, довольно непросто. И все же Дженнифер, которая мощно выстрелила на US Open-2020, дойдя до полуфинала, катком проехалась по первым трем соперницам, после чего также уверенно одолела сильную хорватку Донну Векич. В четвертьфинале на пути американки стала ее соотечественница Джессика Пегула, которая до этого выбила из борьбы украинку Элину Свитолину. Матч двух представительниц США получился невысокого уровня, но прогнозировано выиграла более мощная и более стабильная теннисистка. В полуфинале Брэди должна была помериться силами с лидером мирового рейтинга, но Эшли Барти неожиданно проиграла чешке Каролине Муховой, которая на этом турнире наверняка завоевала сердца многих поклонников тенниса.

В финале особой борьбы не получилось, Осака была лучше готова и ментально, и физически. В первой партии у Брэди был скрытый сетбол, после нереализации которого интрига умерла окончательно.

Лучший матч

Третий круг

Наоми Осака [3] – Гарбинье Мугуруса [14] – 4:6, 6:4, 7:5

В прошлом году Мугуруса провела три матча на турнирах Grand Slam против теннисисток из первой десятки и все три выиграла (Свитолина, Бертенс, Халеп). Против Осаки Гарбинье тоже сыграла на очень высоком уровне. Испанка забрала первую партию, сумев отыграть ранний брейк, проиграла в концовке вторую, а в третьей имела двойной сетбол на приеме. Японка сумела проявить чемпионский характер, до конца гейма подала два эйса, вынудила соперницу ошибиться и записала на свой счет активно выигранный мяч. После этого Мугуруса вышла подавать на матч при счете 5:4 в свою пользу, но ее снова постигла неудача. Осака отыграла концовку встречи идеально, остается только жалеть, что Мугуруса не попала в верхнюю часть сетки. Такой финал был бы более конкурентным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Прорыв турнира – Каролина Мухова

Многие украинские болельщики хорошо помнят Каролину по матчу со Свитолиной в 1/4 финала Уимблдона-2019, также она неплохо проявила себя и на прошлогоднем US Open, проиграв в 1/8 финала будущей финалистке Виктории Азаренко. Но на кортах Мельбурна Муховой удалось дойти до полуфинала, устроив несколько феноменальных возвращений в игру.

Началось все в третьем круге, когда чешка обыграла свою соотечественницу Каролину Плишкову. Экс-первая ракетка мира после проигрыша стартовой партии вела во втором сете 5:0, но Мухова взяла семь геймов подряд. В следующем матче Элиза Мертенс выигрывала у чешки с двумя брейками в первом сете, но тоже не сумела удержать преимущество. В четвертьфинале первая ракетка мира Эшли Барти за 25 минут разбила Мухову в стартовой партии, а во второй вела 2:0. Чешка взяла медицинский тайм-аут, после чего проиграла всего 3 гейма до конца встречи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнифер Брэди и Каролина Мухова

Не получилось только в полуфинале против Брэди, хотя шансы также были. По всем статистическим раскладам Мухова стала одной из лучших на приеме, она создавала невероятное давление на соперниц, возвращала мячи очень глубоко. Это позволило 29 раз за турнир взять чужую подачу (лидер наравне с Осакой и Брэди).

Главная неудачница – Эшли Барти

Австралийка не играла с февраля прошлого года и на турнире WTA 500 в Мельбурне, который предшествовал Australian Open, к ней хорошенько присматривались. Барти его выиграла, одолев в финале вышеупомянутую Мугурусу. После этого триумфа и удачной жеребьевки все видели Эшли в финале. Но на пути первого номера посева оказалась Мухова, победить на родном мейджоре пока не получается.

Любимица фортуны – Джессика Пегула

61-я ракетка мира получила на старте в соперницы отсидевшую строгий карантин Викторию Азаренко. Представительница Беларуси однозначно оказалась не готовой к турниру, во время матча судья даже вызывал ей доктора. Пегула пошла по сетке 13-й сеяной, поэтому в следующих двух матчах ей повезло с соперницами: Саманта Стосур и Кики Младенович проблемой не стали. В четвертом круге Джессика разобралась еще и с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая, как оказалось после турнира, в это время больше думала о проблемах в личной жизни. Остановила Пегулу будущая финалистка Дженнифер Брэди, которую также можно записать в эту номинацию, но из-за попадания в строгий карантин не поднялась рука.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Отдельно хотелось бы вспомнить Серену Уильямс. Кроме нового эпатажного наряда американка отличилась еще и очень высоким уровнем тенниса. Особенно все оценили ее скорость передвижения по корту, и это в 39 лет. Сетка Серены – кромешный ужас. Для победы на турнире ей нужно было обыграть седьмую сеяную Арину Соболенко, потом Симону Халеп [2] и Наоми Осаку [3]. Теоретически была возможность после этого сыграть в финале еще и с первой ракеткой, но не срослось. Сразу же вспоминается финал Уимблдона-2018, на пути к которому Уильямс-младшая сыграла только с одной теннисисткой из топ-50. И не верь после этого в судьбу. Букмекеры почему-то очень недооценили Серену, в победных матчах с Соболенко и Халеп именно соперницы американки были небольшими фаворитками. Но 23-кратная победительница ТБШ показала, что все еще может удивлять, как минимум год-два она еще всерьез поборется за рекорд Маргарет Корт.

Наши

В основной сетке стартовали всего две украинки, что катастрофически мало. К примеру, в 2018-м сразу четыре представительницы нашей страны играли даже во втором раунде.

Конечно же, мы могли рассчитывать и на большее представительство, но Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, а Лесе Цуренко совсем чуть-чуть не хватило, чтобы участвовать в качестве лаки-лузера. Катарина Завацкая не смогла пройти квалификацию, Катерина Козлова не была заявлена на отборочный турнир, а в основу ей тоже не хватило нескольких позиций.

К сожалению, в строгий карантин попала Марта Костюк, которая ко всему прочему еще и травмировала плечо. По словам самой теннисистки, она играет на высоком уровне только тогда, когда хорошо себя чувствует. Поэтому быстрый вылет от сеяной россиянки Вероники Кудерметовой ни для кого неожиданностью не стал. Но у Марты еще все впереди, она уже показала, что может достойно сражаться на крупных турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Элина Свитолина

Со второго круга болеть пришлось лишь за Элину Свитолину, которая в первых двух матчах одолела очень непростых соперниц. Далее сетка становилась легче, но такое бывало и раньше. Вылет в четвертом круге от американки Джессики Пегулы не стал таким откровением, как поражение Наде Подороске в 1/4 финала Ролан Гаррос, но оставил очень много вопросов. Американка сыграла далеко не идеально, но Элина провела действительно слабый матч. Это уже сейчас, после расставания с Гаэлем Монфисом, приблизительно понятны причины не лучшего состояния украинки, а тогда казалось немного странным, как можно ТАК сыграть с Гауфф, а потом ТАК сыграть с Пегулой. Помнится, что после первого временного расставания с Монфисом Элина выдала два полуфинала Шлемов подряд. Что ж, если нас ждет что-то подобное, то будем ждать с нетерпением.

Мужской парный разряд. Финал

Иван Додиг / Филип Полашек [9] – Раджив Рам / Джо Солсбери [5] – 6:3, 6:4

Словак Полашек в 2013-м году заканчивал карьеру после травмы спины, но через пять лет вернулся и в этом году выиграл свой дебютный титул на турнирах Большого Шлема. У Додига это не первый триумф, ранее он дважды побеждал в Париже. Также на его счету три титула в миксте. Рам и Солсбери второй год подряд играли в финале, но в прошлом им все же удалось выиграть.

Женский парный разряд. Финал

Арина Соболенко / Элиза Мертенс [2] – Катерина Синякова / Барбора Крейчикова [3] – 6:2, 6:3

Соболенко и Мертенс хоть и являются очень хорошими теннисистками в одиночном разряде, при этом отлично чувствуют себя в паре. В таком составе они выстрелили в 2019 году на американских турнирах так называемой серии «Sunshine Double» (Индиан-Уэллс и Майами). После этого у них была победа на Открытом чемпионате США в том же году и вот теперь второй титул Большого Шлема. Очень жаль, что не сыграла на турнире пара Тимея Бабош / Кристина Младенович, которая брала титул в прошлом году и выиграла осенний Ролан Гаррос. Француженка захотела посвятить себя одиночке, получилось не так и плохо, ведь она дошла до третьего круга. Бабош с кем-то другим играть не захотела.

Микст

Барбора Крейчикова / Раджив Рам [6] — Саманта Стосур / Мэттью Эбден, WC — 6:1, 6:4

Барбора Крейчикова хоть и проиграла финал пары, снова без титула не осталась. В Австралии она побеждает в миксте уже третий год подряд. Американец Рам выигрывал с чешкой два года назад, а в 2020-м ее партнером был хорват Никола Мектич. Стосур на родном континенте в финале микста сыграла второй раз в жизни, в далеком 2005-м ей удалось победить с австралийцем Скоттом Дрейпером. У Эбдена в Мельбурне также есть титул в смешанном разряде, датированный 2013-м годом.

В виде бонуса милые фото победителей одиночного разряда с бабочками, которые что-то чувствовали во время турнира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович