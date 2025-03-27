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  4. ФОТО. «Общее сердечко». Футболист Динамо впервые стал отцом
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 17:48 | Обновлено 27 марта 2025, 18:56
1262
1

ФОТО. «Общее сердечко». Футболист Динамо впервые стал отцом

Жена Николая Михайленко родила футболисту сына

27 марта 2025, 17:48 | Обновлено 27 марта 2025, 18:56
1262
1
ФОТО. «Общее сердечко». Футболист Динамо впервые стал отцом
Instagram. Николай и Дарья

Полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко впервые стал отцом. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В четверг, 27 марта, у супругов Дарьи и Николая Михайленко родился сын. Пока родители не разглашают имя малыша, однако уже известно, что его вес при рождении составил 3690 грамм, а рост – 55 см.

«Наше общее сердечко», – лаконично написала Дарья, прикрепив трогательное фото из роддома.

Николай Михайленко - воспитанник киевского Динамо, где начал свою футбольную карьеру еще в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей за «бело-синих», отличившись одним голом и одной результативной передачей.

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Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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