ФОТО. «Общее сердечко». Футболист Динамо впервые стал отцом

Полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко впервые стал отцом. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В четверг, 27 марта, у супругов Дарьи и Николая Михайленко родился сын. Пока родители не разглашают имя малыша, однако уже известно, что его вес при рождении составил 3690 грамм, а рост – 55 см.

«Наше общее сердечко», – лаконично написала Дарья, прикрепив трогательное фото из роддома.

Николай Михайленко - воспитанник киевского Динамо, где начал свою футбольную карьеру еще в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей за «бело-синих», отличившись одним голом и одной результативной передачей.