Дженнифер Брэди – Наоми Осака. Прогноз и анонс финала Australian Open

Третья ракетка мира идет за своим четвертым титулом Большого Шлема

  • 19.02.2021 12:35
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Дженнифер Брэди – Наоми Осака. Прогноз и анонс финала Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнифер Брэди и Наоми Осака

В субботу, 20 февраля, состоится женский финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся американка Дженнифер Брэди и японка Наоми Осака. Матч начнется в 10:30 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 978 тысяч американских долларов призовых и 700 очков в рейтинг WTA в дополнение к уже завоеванным $1,17 млн. Брэди на данный момент заработала 1290 очков в рейтинг, так как в прошлом году проиграла в первом круге, Осака тогда вылетела в третьем раунде, поэтому имеет немного меньше (+1170).

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнифер Брэди

Изначально японка являлась главной фавориткой турнира. Исходя из котировок букмекеров, единственной, кто имел с ней приблизительно равные шансы, была местная любимица Эшли Барти. Но австралийка год не выступала и сенсационно проиграла в 1/4 финала Каролине Муховой, которая оформила на турнире несколько феноменальных камбэков. Дженнифер Брэди не рассматривалась в числе больших фавориток сразу по нескольким причинам. Во первых, она отсидела строгий карантин, во-вторых, кроме полуфинала на домашнем мейджоре никогда и ничего подобного не показывала на таком высоком уровне. В последнее время американка набрала обороты, но выхода в финал от нее на этот раз не ждали. 

Если взглянуть на оппозицию теннисисток, то путь Осаки был гораздо тернистей. Но при этом в сумме теннисистки разыграли за шесть матчей практически одинаковое количество очков, разница составила смешные семь розыгрышей. По-настоящему Наоми испытала проблемы лишь в одном матче – против прошлогодней финалистки Гарбинье Мугурусы. Испанка уверенно вела матч к победе, имела двойной матчбол в третьей партии, но японка включила режим первой ракетки, выиграв четыре гейма подряд без единой ошибки в 22 розыгрышах. В остальных поединках таких проблем не было, даже Серена не стала камнем преткновения для Наоми, которая после матча призналась, что больше боролась с собой в том матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Брэди до финала не встретилась ни с одной представительницей топ-20. О досрочном вылете Барти уже было сказано, на стадии 1/4 финала вместо Джессики Пегулы могла быть Элина Свитолина. Конечно, американка, скорее всего, была бы фавориткой, но с нужным настроем первая ракетка Украины могла бы претендовать на победу.

Путь на турнире
Стадия  Брэди   Осака
1-й круг  Большова (6-1 6-3) №102 WTA  Павлюченкова (6-1 6-2) №39 WTA
2-й круг  Бренгл (6-1 6-2) №85 WTA  Гарсия (6-2 6-3) №43 WTA
3-й круг  Юван (6-1 6-3) №104 WTA  Жабер (6-3 6-2) №30 WTA
4-й круг  Векич (6-1 7-5) №33 WTA  Мугуруса (4-6 6-4 7-5) №14 WTA
1/4 финала  Пегула (4-6 6-2 6-1) №61 WTA  Се Шувэй (6-2 6-2) №71 WTA
1/2 финала  Мухова (6-4 3-6 6-4) №27 WTA  С. Уильямс (6-3 6-4) №11 WTA

Статистика на турнире

   Брэди  Осака
матчи 6 6
средний рейтинг соперниц 68.7 34.7
среднее время матча 1:25 1:17
потрачено секунд на одно очко 42 37
выиграно очков на подаче, % 67.3 66.0
эйсы/гейм 0.21 0.32
двойные ошибки/гейм 0.07 0.16
% первой подачи 52.1 53.0
выиграно очков на первой подаче, % 76.3 77.7
выиграно очков на второй подаче, % 57.6 53.0
выиграно очков на приеме, % 40.2 43.1
реализовано брейкпойнтов, % 62.5 53.9
выходов к сетке/гейм 0.36 0.24
очки, выигранные у сетки, % 74.4 50
виннерсы/гейм 0.9 1.09
невынужденные ошибки/гейм 0.98 0.95

Перспективы в рейтинге

У Осаки все просто. Победа поднимет ее на одну строчку, Симона Халеп опустится на третье место. Брэди уже добавила 11 позиций и будет как минимум тринадцатой. Выигрыш титула позволит ей подняться еще на одну строчку, подготовив хороший плацдарм для последующего штурма топ-10.

Встречи между собой

Девушки играли трижды, японка ведет со счетом 2:1, единственная победа Брэди датирована 2014-м. Главная встреча состоялась в полуфинале US Open-2020, когда Осака в тяжелейшем трехсетовом матче добыла путевку в финал. 

Прогноз

Перед финальной встрече все говорит в пользу Осаки. У нее намного больше опыта подобных матчей, да и преимущество в большинстве игровых моментов. После карантина она стала невероятно сильной ментально и вообще не проигрывает матчи, если на них выходит. Брэди – достойная соперница, но поверить в ее победу при всех равных трудно. Даже если она проведет лучший матч в жизни, этого может не хватить. Но если Наоми вдруг занервничает и даст слабину, американка этим воспользуется наверняка, можно даже не сомневаться. 

Предыдущие два финала Осаки были довольно упорными и конкурентными, но на этот раз она может завершить все гораздо быстрее. Хотя в этом году на пути к финалу она не обыгрывала украинок, предыдущие походы за титулами без этого обходились.

Прогноз: победа Осаки в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

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