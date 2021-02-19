Дженнифер Брэди – Наоми Осака. Прогноз и анонс финала Australian Open

В субботу, 20 февраля, состоится женский финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся американка Дженнифер Брэди и японка Наоми Осака. Матч начнется в 10:30 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток около 978 тысяч американских долларов призовых и 700 очков в рейтинг WTA в дополнение к уже завоеванным $1,17 млн. Брэди на данный момент заработала 1290 очков в рейтинг, так как в прошлом году проиграла в первом круге, Осака тогда вылетела в третьем раунде, поэтому имеет немного меньше (+1170).
Изначально японка являлась главной фавориткой турнира. Исходя из котировок букмекеров, единственной, кто имел с ней приблизительно равные шансы, была местная любимица Эшли Барти. Но австралийка год не выступала и сенсационно проиграла в 1/4 финала Каролине Муховой, которая оформила на турнире несколько феноменальных камбэков. Дженнифер Брэди не рассматривалась в числе больших фавориток сразу по нескольким причинам. Во первых, она отсидела строгий карантин, во-вторых, кроме полуфинала на домашнем мейджоре никогда и ничего подобного не показывала на таком высоком уровне. В последнее время американка набрала обороты, но выхода в финал от нее на этот раз не ждали.
Если взглянуть на оппозицию теннисисток, то путь Осаки был гораздо тернистей. Но при этом в сумме теннисистки разыграли за шесть матчей практически одинаковое количество очков, разница составила смешные семь розыгрышей. По-настоящему Наоми испытала проблемы лишь в одном матче – против прошлогодней финалистки Гарбинье Мугурусы. Испанка уверенно вела матч к победе, имела двойной матчбол в третьей партии, но японка включила режим первой ракетки, выиграв четыре гейма подряд без единой ошибки в 22 розыгрышах. В остальных поединках таких проблем не было, даже Серена не стала камнем преткновения для Наоми, которая после матча призналась, что больше боролась с собой в том матче.
Брэди до финала не встретилась ни с одной представительницей топ-20. О досрочном вылете Барти уже было сказано, на стадии 1/4 финала вместо Джессики Пегулы могла быть Элина Свитолина. Конечно, американка, скорее всего, была бы фавориткой, но с нужным настроем первая ракетка Украины могла бы претендовать на победу.
|Стадия
|Брэди
|Осака
|1-й круг
|Большова (6-1 6-3) №102 WTA
|Павлюченкова (6-1 6-2) №39 WTA
|2-й круг
|Бренгл (6-1 6-2) №85 WTA
|Гарсия (6-2 6-3) №43 WTA
|3-й круг
|Юван (6-1 6-3) №104 WTA
|Жабер (6-3 6-2) №30 WTA
|4-й круг
|Векич (6-1 7-5) №33 WTA
|Мугуруса (4-6 6-4 7-5) №14 WTA
|1/4 финала
|Пегула (4-6 6-2 6-1) №61 WTA
|Се Шувэй (6-2 6-2) №71 WTA
|1/2 финала
|Мухова (6-4 3-6 6-4) №27 WTA
|С. Уильямс (6-3 6-4) №11 WTA
Статистика на турнире
|Брэди
|Осака
|матчи
|6
|6
|средний рейтинг соперниц
|68.7
|34.7
|среднее время матча
|1:25
|1:17
|потрачено секунд на одно очко
|42
|37
|выиграно очков на подаче, %
|67.3
|66.0
|эйсы/гейм
|0.21
|0.32
|двойные ошибки/гейм
|0.07
|0.16
|% первой подачи
|52.1
|53.0
|выиграно очков на первой подаче, %
|76.3
|77.7
|выиграно очков на второй подаче, %
|57.6
|53.0
|выиграно очков на приеме, %
|40.2
|43.1
|реализовано брейкпойнтов, %
|62.5
|53.9
|выходов к сетке/гейм
|0.36
|0.24
|очки, выигранные у сетки, %
|74.4
|50
|виннерсы/гейм
|0.9
|1.09
|невынужденные ошибки/гейм
|0.98
|0.95
Перспективы в рейтинге
У Осаки все просто. Победа поднимет ее на одну строчку, Симона Халеп опустится на третье место. Брэди уже добавила 11 позиций и будет как минимум тринадцатой. Выигрыш титула позволит ей подняться еще на одну строчку, подготовив хороший плацдарм для последующего штурма топ-10.
Встречи между собой
Девушки играли трижды, японка ведет со счетом 2:1, единственная победа Брэди датирована 2014-м. Главная встреча состоялась в полуфинале US Open-2020, когда Осака в тяжелейшем трехсетовом матче добыла путевку в финал.
Прогноз
Перед финальной встрече все говорит в пользу Осаки. У нее намного больше опыта подобных матчей, да и преимущество в большинстве игровых моментов. После карантина она стала невероятно сильной ментально и вообще не проигрывает матчи, если на них выходит. Брэди – достойная соперница, но поверить в ее победу при всех равных трудно. Даже если она проведет лучший матч в жизни, этого может не хватить. Но если Наоми вдруг занервничает и даст слабину, американка этим воспользуется наверняка, можно даже не сомневаться.
Предыдущие два финала Осаки были довольно упорными и конкурентными, но на этот раз она может завершить все гораздо быстрее. Хотя в этом году на пути к финалу она не обыгрывала украинок, предыдущие походы за титулами без этого обходились.
Прогноз: победа Осаки в двух сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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