Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании

В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Гранаду» со счетом 4:0. Дубли в свой актив записали Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Аргентинец Лионель Месси забил уже 11 голов в текущем чемпионате, добившись уникального достижения. Он стал первым игроком в истории, который забил более 10 голов в 15 сезонах Ла Лиги подряд.

10 - @FCBarcelona's Lionel Messi 🇦🇷 has scored 11 goals in @LaLigaEN 2020/21 (two goals against Granada), the only player to score 10+ goals in 15 consecutive seasons in the competition’s history. Extraterrestrial. pic.twitter.com/oMLAvotCAf