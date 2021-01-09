18-й тур
Гранада
0 : 4
Барселона
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубли Месси и Гризманна. Барселона выиграла третий матч кряду

Каталонцы исправляют ситуацию в Ла Лиге

  • 09.01.2021 21:21
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Дубли Месси и Гризманна. Барселона выиграла третий матч кряду
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«Барселона» в рамках 18-го тура чемпионата Испании разгромила «Гранаду» со счетом 4:0. По два мяча забили Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Команда Рональда Кумана выиграла три матча кряду, а также продлила серию без поражений в Ла Лиге до восьми матчей.

До игр конкурентов «Барселона» поднялась в топ-3 в четырех очках от «Атлетико». Однако у мадрицев 3 матча в запасе.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Гранада - Барселона 0:4
Голы: Гризманн, 12, 63, Месси, 35, 42

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Источник — Sport.ua

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