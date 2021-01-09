Дубли Месси и Гризманна. Барселона выиграла третий матч кряду

«Барселона» в рамках 18-го тура чемпионата Испании разгромила «Гранаду» со счетом 4:0. По два мяча забили Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Команда Рональда Кумана выиграла три матча кряду, а также продлила серию без поражений в Ла Лиге до восьми матчей.

До игр конкурентов «Барселона» поднялась в топ-3 в четырех очках от «Атлетико». Однако у мадрицев 3 матча в запасе.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Гранада - Барселона 0:4

Голы: Гризманн, 12, 63, Месси, 35, 42