Дубли Месси и Гризманна. Барселона выиграла третий матч кряду

«Барселона» в рамках 18-го тура чемпионата Испании разгромила «Гранаду» со счетом 4:0. По два мяча забили Лионель Месси и Антуан Гризманн.
Команда Рональда Кумана выиграла три матча кряду, а также продлила серию без поражений в Ла Лиге до восьми матчей.
До игр конкурентов «Барселона» поднялась в топ-3 в четырех очках от «Атлетико». Однако у мадрицев 3 матча в запасе.
Чемпионат Испании. 18-й тур
Гранада - Барселона 0:4
Голы: Гризманн, 12, 63, Месси, 35, 42
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Источник — Sport.ua
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