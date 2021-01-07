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Гранада – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцам нельзя терять очки

  • 07.01.2021 11:30
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Гранада – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/fcbarcelona

В субботу, 9-го января, в Гранаде на стадионе «Лос Карменес» в рамках матча 18-го тура чемпионата Испании местная «Гранада» примет «Барселону».

«Барселона» потихоньку выбирается из крутого пике и подбирается к лидерам, а «Гранада» плотно обосновалась в первой части турнирной таблицы. Соперники не хотят сбавлять обороты, поэтому предстоит интересный и напряженный поединок.

«Гранада»

Команда Диего Мартинеса Пенаса идет на седьмой позиции, имея в своем активе 24 очка. Для «Гранады» это достаточно хороший результат, учитывая еще и тот факт, что команда выступает в Лиге Европы. А вот разница мячей оставляет желать лучшего – 19:25. «Гранада» выиграла два последних домашних матча Примеры, однако дважды кряду уступила на выезде.

Среди недели «Гранада» провела изнурительный матч Кубка Испании. Бело-красные только на 116-й минуте вырвали победу у скромной «Леонесы» и пробились в 1/16 финала турнира. Что касается Лиги Европы, то испанская команда тоже уверенно преодолела групповой этап. Подопечные Пенаса заняли второе место в своем квартете, пропустив вперед ПСВ, однако завершили турнир выше ПАОКа и «Омонии». Теперь команду ждет встреча с «Наполи» в 1/16 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

Точно не помогут «Гранаде» в матче с «Барселоной» травмированные Луис Милья, Нейдер Лосано и Дарвин Мачис. Остальные все в строю и готовы к игре.

 «Барселона»

Каталонцы после крайне неудачного старта потихоньку приходят в себя. «Блаугранас» после победы среди недели над «Атлетиком» набрали 31 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Правда, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет целых семь очков. При этом, у «матрасников» есть еще два матча в запасе.

«Барселона» не проигрывает семь матчей подряд. За это время команда Рональда Кумана пять раз выиграла и дважды сыграла вничью. Игра сине-гранатовых желает лучшего, но в последних играх этого хватает для достижения результата.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сразиться против «ПСЖ». В группе же «Барса» проиграла первое место «Ювентусу», но дважды легко одолела и «Динамо», и «Ференцварош».

У каталонцев проблемы с составом те же, что и были раньше. Не примут участие в этом матче Фати, Жерар Пике, Серхи Роберто и Коутиньо. Все они травмированы и продолжают свое восстановление.

История встреч

Всего команды встречались между собой 48 раз – 38 побед у «Барселоны», шесть викторий «Гранады» и четыре ничьи. 125:43 – такая разница забитых и пропущенных мячей в пользу «Барсы».

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

Ориентировочные составы:

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Санчес, Нева, Эрерра, Гоналон, Пуэртас, Кенеди, Чаррис, Сольдадо.

«Барселона»: Тер Шгеген, Альба, Ленгле, Араухо, Дест, Бускетс, Де Йонг, Педри, Гризманн, Дембеле, Месси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

9 января, суббота

«Гранада» – «Барселона»
Гранада. Стадион «Лос Карменес». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Сергей Снопов, Sport.ua

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