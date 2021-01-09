Это случилось. Шальке впервые за год выиграл в Бундеслиге

В матче 15-го тура чемпионата Германии случилась, можно сказать, сенсация. «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» 4:0 и прервал невероятную серию неудач.
Команда впервые с 17-го января 2020 года сумела победить в Бундеслиге. Серия матчей без побед в чемпионата насчитывала 30 игр, без одного матча антирекорд.
Schalke have ended their 30-game winless run in the Bundesliga:— Squawka Football (@Squawka) January 9, 2021
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Their first league win in 359 days. pic.twitter.com/jLNCgIG1YD
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Источник — Sport.ua
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