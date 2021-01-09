Это случилось. Шальке впервые за год выиграл в Бундеслиге

В матче 15-го тура чемпионата Германии случилась, можно сказать, сенсация. «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» 4:0 и прервал невероятную серию неудач.

Команда впервые с 17-го января 2020 года сумела победить в Бундеслиге. Серия матчей без побед в чемпионата насчитывала 30 игр, без одного матча антирекорд.

