Это случилось. Шальке впервые за год выиграл в Бундеслиге

В матче 15-го тура чемпионата Германии случилась, можно сказать, сенсация. «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» 4:0 и прервал невероятную серию неудач.

Команда впервые с 17-го января 2020 года сумела победить в Бундеслиге. Серия матчей без побед в чемпионата насчитывала 30 игр, без одного матча антирекорд.



Schalke have ended their 30-game winless run in the Bundesliga:



LDDDLLDLLLLDDLLLLLLDLDDLLLDLLLW



Their first league win in 359 days.