Это случилось. Шальке впервые за год выиграл в Бундеслиге

30 матчей без побед

  • 09.01.2021 18:23
  • 706 просмотров
  • 5 комментариев
Это случилось. Шальке впервые за год выиграл в Бундеслиге
© twitter.com/s04

В матче 15-го тура чемпионата Германии случилась, можно сказать, сенсация. «Шальке» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» 4:0 и прервал невероятную серию неудач.

Команда впервые с 17-го января 2020 года сумела победить в Бундеслиге. Серия матчей без побед в чемпионата насчитывала 30 игр, без одного матча антирекорд.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 18:44
    +1
    Yura Юрий, 09.01.2021 18:33
    без Коноплянки, совсем скатились...Жека тянул команду))))
    Когда футболист играет он наберает опыт! а когда выходит на 10-20минут чтобы яйца проветрить))) Это тоже самое что Я слесарь 6 разряда после бурситета но без практических занятий
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 18:40
    +1
    Если честно то не в той лиге ему играть стоило, ему бы в италию или бельгию для того чтобы давали больше времени на поле ну а жизнь его кинула к шакалам на растирзание
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.01.2021 18:38
    +1
    Наконец-то Шальке-0:4, превратился в Шальке -4:0 !!!
    Ссылка
    Руслан Стрижак
      Руслан Стрижак, 09.01.2021 18:35
    0
    Yura Юрий, 09.01.2021 18:33
    без Коноплянки, совсем скатились...Жека тянул команду))))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.01.2021 18:33
    +5
    без Коноплянки, совсем скатились...Жека тянул команду))))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.01.2021 18:33
    +5
    без Коноплянки, совсем скатились...Жека тянул команду))))
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 18:44
    +1
    Yura Юрий, 09.01.2021 18:33
    без Коноплянки, совсем скатились...Жека тянул команду))))
    Когда футболист играет он наберает опыт! а когда выходит на 10-20минут чтобы яйца проветрить))) Это тоже самое что Я слесарь 6 разряда после бурситета но без практических занятий
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 18:40
    +1
    Если честно то не в той лиге ему играть стоило, ему бы в италию или бельгию для того чтобы давали больше времени на поле ну а жизнь его кинула к шакалам на растирзание
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.01.2021 18:38
    +1
    Наконец-то Шальке-0:4, превратился в Шальке -4:0 !!!
    Ссылка
    Руслан Стрижак
      Руслан Стрижак, 09.01.2021 18:35
    0
    Yura Юрий, 09.01.2021 18:33
    без Коноплянки, совсем скатились...Жека тянул команду))))
    Ссылка
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