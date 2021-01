ВИДЕО. Как так вообще? Теннисистка травмировалась из-за рекламного щита

Теннисистка Кирстен Флипкенс не сумела доиграть матч турнира в Абу-Даби против Софии Кенин из-за травмы ноги, полученной на корте.

Флипкенс наступила на рекламный щит, который кто-то явно поставил ближе, чем нужно, и подвернула ногу. Бельгийская спортсменка была вынуждена сняться с игры.



Ouch, this looks very nasty, when will they get rid of those stupid things? It's too dangerous for the players. pic.twitter.com/0amMdZViqT