ВИДЕО. Барселона напомнила, как Куман забивал Динамо

Твиттер «Барселоны» перед матчем группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо» напомнил, что нынешний наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман в составе каталонцев забивал в ворота киевлян.



Случилось это 29 сентября 1993 года, когда «Барселона» обыграла «Динамо» со счетом 4:1. К слову, единственный гол киевлян в том матче забил Сергей Ребров, который на данный момент тренирует венгерский «Ференцварош», играющий с «Барселоной» и «Динамо» в одной группе ЛЧ.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Experience vs @dynamokyiven?@RonaldKoeman has some 🚀 pic.twitter.com/GCebi3NgC5