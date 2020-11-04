ВИДЕО. Барселона напомнила, как Куман забивал Динамо

Дело было в далеком 1993-м году

  • 04.11.2020 11:58
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ВИДЕО. Барселона напомнила, как Куман забивал Динамо
© ФК Барселона

Твиттер «Барселоны» перед матчем группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо» напомнил, что нынешний наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман в составе каталонцев забивал в ворота киевлян.
 
Случилось это 29 сентября 1993 года, когда «Барселона» обыграла «Динамо» со счетом 4:1. К слову, единственный гол киевлян в том матче забил Сергей Ребров, который на данный момент тренирует венгерский «Ференцварош», играющий с «Барселоной» и «Динамо» в одной группе ЛЧ.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

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