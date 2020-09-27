Теніс проти коронавірусу та погоди. Прев'ю до Ролан Гаррос-2020

Пандемія коронавірусу продовжує свою ходу світом, тому Ролан Гаррос, який зазвичай проходить на рубежі весни й літа, цього року стартує в Парижі наприкінці вересня, через два тижні після закінчення US Opеn. Зрозуміло, що профілактика захворювання наклала свій відбиток на проведення турніру. На відміну від американського Шолома, кваліфікацію все ж провели, і навіть глядачі будуть допущені на трибуни. Спочатку називалася цифра у 5000 вболівальників за один ігровий день, але останнім часом у Франції спостерігається вибухова швидкість зростання кількості хворих, тому на поточний момент дозволена присутність 1000 глядачів, і тільки на центральному корті імені Філіппа Шатріє. Нема ніяких гарантій, що ще за тиждень взагалі нікого стороннього на трибуни не допустять.

Як і у Нью-Йорку, усі тенісисти та їхні команди житимуть у вже звичному «міхурі» та регулярно здаватимуть тести на коронавірус. Вже через позитивний тест від змагань були відсторонені Катажина Кава та Фернандо Вердаско. А Дамір Джумхур не зможе вийти на корт через нібито зараження власного тренера. Боснієць переконує, що тренер перехворів на ковід ще влітку, і тест показав наявність антитіл, а не власне хвороби, та переконати організаторів не зміг. Пафосне питання Джумхура: «А якщо б таке сталося з Федерером, його б теж дискваліфікували?» є логічним, але мало кого цікавить.

Окрім пандемії, завадити нормальному проведенню турніру буде намагатися і погода. У наступні два тижні синоптики передрікають у Парижі ледь не щоденний дощ. І якщо дівчата через відміну переважної більшості турнірів можуть за необхідності затриматися у Парижі на цілий тиждень, то календар чоловічих змагань такого не витримає.

Підготовка до Ролан Гаррос зі зрозумілих причин вийшла зім’ятою та хаотичною. Якщо за нормальних умов у чоловіків було аж три ґрунтових Мастерси, то зараз залишився тільки римський, причому стартував він наступного дня після завершення US Opеn. У жінок теж залишився тільки Прем’єр 5 у Вічному місті. Про них і згадаємо.

Чоловіки.

Рим. Фінал.

Новак Джокович – Дієго Шварцман 7:5, 6:3

Після рестарту сезону перший свій турнір проводив Рафаель Надаль, і одразу на улюбленому покритті. Всім було цікаво, яким Рафа вийде з карантинних сутінок. Спочатку все було добре. Карреньо-Бусті та Лайовичу в сумі іспанець віддав шість геймів. А потім був чвертьфінал із Дієго Шварцманом. Важко пояснити, що в той день сталося з Надалем. Ніби ґрунтовому Супермену перед виходом на корт хтось підкинув уламок кріптониту. Не виходило взагалі нічого, Шварцман вперше за 10 очних зустрічей переміг Рафу 6:2, 7:5. Сам Надаль разом із своїми уболівальниками не міг зрозуміти, як і чому таке трапилося.

Ясна річ, одразу головним фаворитом турніру став Новак Джокович. Сербу потрібна була реабілітація після своєї витівки на US Open. Здобути трофей йому вдалося, але грою він не вразив. У чвертьфіналі справжній бій Новаку дав Домінік Кепфер, вигравши у першої ракетки світу один сет. Джокович не виглядав впевнено на власній подачі, що періодично змушувало його наздоганяти суперників по ходу партій. Наприклад, молодий норвежець Каспер Рууд, який по ходу турніру переміг Хачанова, Чіліча та Берреттіні, мав у першому сеті півфіналу проти Новака подвійний сетбол на своїй подачі, але не зміг його реалізувати.

Шварцман після сенсаційної звитяги над Надалем у важкому тригодинному поєдинку здолав Дениса Шаповалова. Після таких викидів сил та енергії здавалося, що у фіналі з аргентинцем Джоковичу буде зовсім просто. Нічого подібного: на старті обох сетів Шварцман вів із брейком, але все ж на ще одну сенсацію його не вистачило. Тим не менше, перший фінал Мастерсу в кар’єрі, перша в житті перемога над Рафою – Шварцман явно може занести римський турнір до свого активу.

А Джокович вийшов у рекордсмени серед чоловіків за здобутими трофеями на Мастерсах. Тепер їх у нього 36. Відзначимо, що серб, зміцнивши своє лідерство в рейтингу, провів на його чолі 287 тижнів і випередив легендарного Піта Сампраса. Попереду тільки Федерер (310 тижнів), і наступного сезону рекорд швейцарця має впасти.

Відзначу, що другим чоловічим ґрунтовим турніром напередодні Ролан Гаррос стало змагання серії АТР-500 у Гамбурзі. До Німеччини завітали четверо представників топ-10, і один з них, Стефанос Циципас, зіграє у матчі за титул з Андрєєм Рубльовим. Цікаво, що гамбурзький фінал повинен розпочатися у той самий час, що і французький мейджор: 12.00 неділі.

Ролан Гаррос.

Як ми уже звикли, головною інтригою турніру стане питання, чи зможе хтось здолати Надаля на його улюбленому ТВШ. Востаннє він програвав на паризьких кортах аж п’ять років тому. Та ковідний сезон все ставить з ніг на голову. У Римі стало зрозуміло, що навіть Рафа не є залізним, і може грати погано на ґрунті. Але то Рим, а то – Шолом. Букмекери вважають, що вірогідність перемоги Надаля на Ролан Гаррос все одно дорівнює майже 50%. Сам же Рафа перед турніром поскаржився на нові м’ячі турніру, які він вважає важкими і мало придатними до обертань. Чи було це намагання заздалегідь підстелити соломки у випадку невдалого виступу, невдовзі взнаємо.

Цікаво буде дізнатися, чи зможе цього сезону хтось перемогти Новака Джоковича в грі. Адже єдина поразка серба в календарному році сталася на US Opеn через дискваліфікацію. Непереможним Новак, як і Рафа, зараз не виглядає.

Можливо, обох головних фаворитів вдасться, нарешті, посунути Домініку Тіму? Останні два роки він доходив до фіналу Ролан Гаррос, а у 2019-му навіть виграв там у Надаля один сет. Зараз австрійцю буде вкрай важко, адже два тижні тому він став переможцем US Opеn, і на ґрунті ще не встиг провести жодного офіційного матчу. До речі, у питанні якості нових м’ячів Тім повністю підтримав Рафу.

Зазначу, що не приймуть участь у турнірі через травми Роджер Федерер та Мілош Раоніч. Ще не буде Ніка Кірьоса, якщо хтось скучив за його шоу.

Поглянемо на турнірну сітку. Її верхню частину, зрозуміло, очолює Новак Джокович. До чвертьфіналу у нього нібито не повинно виникнути особливих проблем, якщо не здивує хтось із пари Хачанов/Гарін і не втрутиться форс-мажор у вигляді чергового пошкодження або нервового вибивання м’яча комусь у незахищене місце. Хто добереться до зустрічі з Новаком у півфіналі, питання цікаве. Тут і росіяни Медведєв та Рубльов, і Шаповалов, і Циципас. Варіантів багато.

Унизу сітки на Рафаеля Надаля уже в третьому колі може очікувати зустріч із Кеї Нісікорі. Кілька років тому така вивіска на ранній стадії змагань виглядала б дуже привабливою. Однак зараз японець навряд чи зможе поборотися з Рафою. У чвертьфіналі Ґрунтовому Королю, вірогідно, перейде дорогу Олександр Звєрєв. Якщо, звичайно, молодий німець встиг набрати відповідних кондицій після фіналу US Opеn. І багато хто чекає на півфінал із Домініком Тімом. У самого австрійця непроста сітка. Перший раунд – одразу Чіліч! Третє коло – прогресуючий норвежець Рууд, четверте – Ваврінка (якщо на старті несподівано не програє Маррею), і чвертьфінал зі Шварцманом.

Втім, коли весь сезон поставлений з ніг на голову, немає сенсу очікувати малої кількості несподіванок. Тому традиційних прогнозів на чвертьфінальні пари робити не буду. Відзначу найінтригуюче на старті.

Найцікавіші матчі першого кола.

Станіслас Ваврінка – Енді Маррей

Марін Чіліч – Домінік Тім

Марко Чеккінато – Алекс де Мінор

Наші.

Є можливість сказати два слова про наших чоловіків. Із позитивного тут тільки те, що нарешті готовий грати після операцій на плечі та довгого відновлення Ілля Марченко. На старті кваліфікації він навіть виграв перший сет у Янніка Мадена, але на більше сил поки не вистачає. Сергій же Стаховський очікувано одразу поступився колумбійцю Галану Ріверосу.

Жінки.

Рим. Фінал.

Симона Халеп – Кароліна Плішкова 6:0, 2:1, відмова Плішкової

Римський Прем’єр 5 у жінок, як не дивно, не став місцем великої кількості сенсацій. Навіть перенесення на осінь не завадило Кароліні Плішковій другий рік поспіль вийти тут до фіналу. Потужна чешка нічого не показала на улюбленому для себе харді, але на повільному римському ґрунті вона знову демонструє клас. На шляху до фіналу Плішкова здолала куди більш пристосованих до такого покриття Еліс Мертенс та Маркету Вондроушову. Друга у чвертьфіналі, на жаль, вщент розбила вкороченими та сильними обертаннями м’яча Еліну Світоліну.

Найкраща ґрунтова тенісистка останніх років, Симона Халеп, почала турнір не дуже впевненими перемогами над Ясмін Паоліні та Даяною Ястремською. У чвертьфіналі на відмові румунка пройшла Юлію Путінцеву, а далі сталася найцікавіша гра турніру, проти Гарбіньї Мугуруси. Іспанка згадала найкращі часи і послідовно пройшла Стівенс, Гауфф, Конту (минулорічну фіналістку турніру), Азаренку, ледь не здійснивши камбек проти самої Халеп. Точніше, у другому сеті повернення вдалося: з 2:4 на 6:4. А ось у третій партії з 1:5 вже виборсатися не вийшло – 4:6.

Про фінал казати особливо нічого, бо Плішкова явно недобре себе почувала, визивала на корт доктора, і в підсумку знялася через пошкодження нижньої частини спини. Може здатися дивним, але Халеп тільки вперше стала переможницею римського турніру. До цього вона двічі програвала у фіналах Еліні Світоліній, і після здобуття титулу висказала радість із приводу того, що у вирішальному матчі довелося грати не з українкою.

Сама ж Світоліна заради набуття ігрової практики після чвертьфіналу Риму вирішила виступити на турнірі серії International у Страсбурзі. Минулого року тут тріумфувала Даяна Ястремська, і Еліна підхопила переможну українську естафету. Послідовно були переможені Магда Лінетт, Жиль Тайхманн, Арина Сабаленка та Єлена Рибакіна. Відносно нескладним був лише матч проти швейцарки у чвертьфіналі, і це непокоїть перед Ролан Гаррос. У грі немає стабільності, яка притаманна найкращій версії тенісу Еліни. Блискучі дії чергуються з провалами, які можуть затягнутися на цілий сет. Тим не менше, здобуто вже 15-й титул WTA, причому з 18-ти фіналів. Відсоток виграшу вирішальних матчів захмарний.

Ролан Гаррос.

Головна фаворитка у жінок давно відома. Шанси Симони Халеп на паризький трофей, хоч і не такі, як у Рафи серед чоловіків, та все ж значно більші, ніж у інших претенденток. З іншого боку, всім відоме наступне прокляття: переможниця Риму ніколи не виграє Ролан Гаррос. Чи є Халеп забобонною?

Несподіваним виглядає те, кого букмекери ставлять на друге місце. Гарбіньє Мугурусу. Ви це серйозно? Я ще можу зрозуміти наявність у трійці-четвірці претенденток Серени Вільямс, хоча б просто за традицією та заслугами. Так, у пізніх раундах очікувати на іспанку логічно, але перемога? І при цьому десь тільки там на обрії видніються шанси минулорічної фіналістки Ролан Гаррос Маркети Вондроушової. Гравчині із найкращим для ґрунту атакувальним тенісом в усьому Турі. Здоров’я їй, звичайно, не вистачає, а то б уже підбиралася до Халеп.

Зазначу, що одразу чотирьох представниць першої десятки у Парижі ми не побачимо. Минулорічна переможниця турніру перша ракетка світу Ешлі Барті відмовилася вибиратися з Австралії через світову пандемію. Наомі Осака, тріумфаторка US Opеn, буде заліковувати травму, хоч їй на грунті, відверто скажемо, нічого особливого не світило. Також травмовані ще дві дуже цікаві молоді тенісистки: Б’янка Андреєску та Белінда Бенчич.

Очолює верхню частину сітки перший номер посіву і друга ракетка світу Халеп. І шлях її до фіналу явно не буде осипаний пелюстками троянд. У другому колі неприємна швейцарка Тайхманн, у третьому - Анісімова, в якої завжди несподівано може полетіти. І у четвертому – дуже очікувана мною особисто зустріч із Вондроушовою. Потім чвертьфінал проти Конти/Бертенс для переможниці.

Непогана сітка у перших колах для Еліни Світоліної. Грачова, потім ноунейм, слідом Блінкова/Александрова, і тільки в четвертому колі Контавейт/Мертенс. Далі уже зовсім складно: Азаренка/Серена, але хто очікував, що у чвертьфіналі буде легко? Ще туди дістатися потрібно.

Лідерці нижньої частини сітки, Кароліні Плішковій, жереб випав доволі веселий. У першому колі вона зустрінеться з першою в історії представницею Єгипті в основі ТВШ Абдельазіз. Це так, для екзотики. У другому раунді чешка проекзаменує переможницю Ролан Гаррос-2017 Олену Остапенко. А в третьому – фіналістку розіграшу 2018-го року Слоан Стівенс. Причому з огляду на поточну форму латвійки та американки, великих проблем у Плішкової не повинно бути, якщо здоров’я не підведе. Далі, доречі, жереб теж для неї непоганий. Гучних імен вистачає, але вони не в найкращому стані. Чеське дербі у чвертьфіналі з Квітовою може бути цікавим. Хто з чешок дістанеться до чвертьфіналу, та зустрінеться з улюбленицею букмекерів Мугурусою. В іспанки цілком робоча сітка, з Сабаленкою та Рибакіною вона повинна впоратися. Хіба Марта Костюк їй зіпсує настрій? Поки таке виглядає жартом, але у кожному жарті є частинка…

Найцікавіші матчі першого кола.

Йоханна Конта – Коко Гауфф

Анетт Контавейт – Каролін Гарсія

Дженніфер Брейді – Клара Таусон

Наші.

До основної сітки Ролан Гаррос потрапили п’ятеро українських тенісисток. Четверо за рейтингом, а Марта Костюк подолала сито кваліфікації. Треба сказати, що їй пощастило з суперницями, ніяких Таусон та Нікулеску серед них не було. Коли вдавалося дотримуватися концентрації, навіть досвідчена Курумі Нара не знала, що робити і куди бігти (5 виграних очок за весь перший сет). Що вже казати про болгарку Шинікову та румунку Паар. Але коли вищезгадана концентрація зникає, зазвичай у другому сеті після виграного в одні ворота першого, то у грі Марти стається провал.

Жереб основної сітки видався для неї непоганим. Нао Хібіно, яка знаходиться на 35 місць вище за Костюк у рейтингу, але за коефіцієнтами на перемогу (1.25 на українку) враження таке, ніби японка грає з представницею топ-20. Якщо вдасться впоратися з нервами від дебюту в основі Ролан Гаррос, то далі по курсу Онс Жабер. Туніска є представницею покоління Еліни Світоліної, і по юніорах вважалася не менш талановитою за першу ракетку України. У дорослому тенісі все не так здорово, але атакувати Жабер вміє. І вимикатися з гри теж вміє не гірше за саму Марту. Можна заглянути у третє коло і побачити там Термінатора Сабаленку, та все ж, думаю, це не має сенсу. Дебют є дебют, тому йти треба крок за кроком.

Катарині Завацькій продовжує не щастити. Другий раз вона потрапляє до основи ТВШ, і знову отримує на старті вкрай серйозну опонентку. В Америці то була Єлена Рибакіна, у Франції доведеться грати з Кікі Бертенс. Треба здобувати досвід серйозних поєдинків, тільки він у Каті поки виявляється негативним.

Катерина Козлова у першому колі зіграє з Паулою Бадосою Хіберт. З настільки нестабільною суперницею цілком можна боротися. Головне – щоб пошкодження, отримане у Нью-Йорку, не завадило показати свої ґрунтові навички. І якщо вдасться перемогти, зі Слоан Стівенс у другому раунді теж зараз цілком реально грати.

Даяні Ястремській випало стартувати проти Дар’ї Гаврилової. Австралійка рік лікувалася, зігравши тільки минулого тижня на 80-тисячнику у Кань-Сюр-Мер. Тому жереб непоганий. Далі переможниця пари Калінская/Бушар, а уже в третьому колі – Вондроушова, яка зараз виглядає стелею для Даяни. Хотілося б помилятися, але здається, що в міжсезоння Ястремській доведеться серйозно подумати, як вона збирається досягати тенісних вершин, зібрати нову команду і вже з нею перезавантажитися. Зараз її гра нагадує юнацьку, залежить переважно від настрою, і з нею топів обігравати не вдасться. Потрібно шукати нові шляхи вдосконалення себе в тенісі та тенісу в собі.

Сітка Еліни Світоліної наведена вище, повторюватися сенсу немає. Гра у її виконанні зараз не вражає. Чи додасть їй сил та впевненості у своєму тенісі страсбурзький кубок? Хотілося б сподіватися.

Матчі основної сітки Ролан Гаррос стартують уже в неділю о 12.00. У перший день змагань на корт вийде одна українка – Даяна Ястремська. Її гра проти Гаврилової за розкладом стоїть 4-м запуском, не раніше 17.30, якщо у перебіг подій не втрутиться погода.