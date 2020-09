Совершил камбэк. Маррей начал US Open с очень трудной победы

Британский теннисист Энди Маррей вышел во второй раунд Открытого чемпионата США.

В своем стартовом матче Маррей в пяти сетах обыграл японца Йосихито Нисиоку, причем проиграл первые две партии. Встреча продлилась 4 часа 39 минут.

8 лет назад Маррей выиграл US Open 2012. Британец пропустил много времени в прошлом сезоне из-за травмы и операции на тазобедренном суставе.

Во втором круге соперников Маррея будет канадец Феликс Оже-Альяссим, который переиграл бразильца Тьягу Монтейру в 4-х сетах.

US Open 2020

Нью-Йорк (США). Хард

Мужчины. 1-й раунд

Энди Маррей (Великобритания) – Йосихито Нисиока (Япония) – 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4

"COME ON!"



0-2 down. Never out.



Legendary stuff from @andy_murray as he completes the comeback and defeats Nishioka in 5 sets to advance to R2 at the #USOpen. pic.twitter.com/MDVIDuJnIr