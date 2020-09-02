Совершил камбэк. Маррей начал US Open с очень трудной победы

Матч британца с японцем Йосихито Нисиокой длился больше 4 часов

  • 02.09.2020 01:54
  • 33 просмотра
  • 0 комментариев
Совершил камбэк. Маррей начал US Open с очень трудной победы
© Twitter. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей вышел во второй раунд Открытого чемпионата США.

В своем стартовом матче Маррей в пяти сетах обыграл японца Йосихито Нисиоку, причем проиграл первые две партии. Встреча продлилась 4 часа 39 минут.

8 лет назад Маррей выиграл US Open 2012. Британец пропустил много времени в прошлом сезоне из-за травмы и операции на тазобедренном суставе.

Во втором круге соперников Маррея будет канадец Феликс Оже-Альяссим, который переиграл бразильца Тьягу Монтейру в 4-х сетах.

US Open 2020

Нью-Йорк (США). Хард

Мужчины. 1-й раунд

Энди Маррей (Великобритания) – Йосихито Нисиока (Япония) – 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности