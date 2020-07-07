Ассист Нойера, рекорд Буффона, гол со штрафного Роналду

Sport.ua рассказывает о главном, что вместил в себя европейский тур на выходных

  • 07.07.2020 10:07
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Ассист Нойера, рекорд Буффона, гол со штрафного Роналду
© ФК Бавария Мюнхен. Мануэль Нойер

Топ-чемпионаты все ближе и ближе к завершению и кратковременной паузе. Уже и Германия уладила последние формальности, определив лузеров и триумфаторов сезона. Что же, тем больше рекордов и итоговых топ-достижений в нашем обзоре.

Достижения уик-энда

Туринское дерби в очередной раз закончилось победой «Ювентуса» и вместило в себя целый ряд исторических достижений. В частности, Сальваторе Сиригу смог распечатать Криштиану Роналду, который стал первым в истории футбола человеком, сумевшим забить 25 мячей в отдельных розыгрышах АПЛ, Примеры и Серии А.

Если вы думаете, что много забивать в топ-клубах легко, то вот вам факт: в предыдущий раз столько голов за чемпионат игрок «бьянконери» забивал в сезоне-1960/61, и им стал Омар Сивори. И если кто и набил статистику на детях, то это именно голденбой из шестидесятых: в одном из матчей «Ювентусу» противостоял «Интер», который в знак протеста выставил молодежный состав – и Омар в этом матче забил шесть мячей.

Исторический во всех отношениях гол Роналду провел со штрафного – и это первый его гол такого рода в черно-белой форме. А еще это уже десятый сезон в его карьере, в котором португалец забил по меньшей мере сорок мячей за клуб и сборную. И это при том, что у него впереди еще как минимум девять игр: 8 туров чемпионата и ответная игра 1/8 ЛЧ с «Лионом»!

Самое потрясающее, что Роналду уже 35 лет. Он старше некоторых больших и авторитетных тренеров, а 99% его ровесников-игроков либо уже закончили карьеру, либо играют на принципиально другом, чем он уровне. Криштиану с такими характерными для него заведенностью и азартом отказывается проигрывать даже времени.

Рекорд уик-энда

Но, пожалуй, главное достижение в этом матче установил все же не Роналду. Маурицио Сарри предоставил отдых Войцеху Щенсны, а это означало, что на дерби выйдет Джанлуиджи Буффон. И этот матч стал для легенды 648-м в рамках Серии А, что позволило обойти Паоло Мальдини и стать рекордсменом по числу игр в высшей лиге Италии.

Как же долго Джиджи к этому шел! Дебютировал в Серии А он еще до рождения некоторых свои партнеров и соперников по дерби: 19 ноября 1995 года, когда даже Роналду было всего десять лет. Отмечу, что 18-летний вратарь «Пармы» дебютировал не с кем-нибудь, а с «Миланом» – и смог отстоять нулевую ничью против великой команды с Веа, Баджо, Бобаном, Альбертини в составе.

Эти четверть века включили в себя сезон в Серии Б, год в Париже, множество неудач «Ювентуса» и бесчисленное количество травм вратаря – но не сумели заставить Буффона охладеть к игре. Конкретно рекорда ему пришлось ждать почти полгода: догнал Мальдини вратарь еще в декабре-месяце, но из-за карантина и Щенсны превзойти сумел только в субботу.

По такому случаю игроки «Ювентуса» вышли на матч в футболках со специальными принтами:

И, конечно, разгромили «Торино» со счетом 4:1.

Кубок уик-энда

«Бавария» вслед за салатницей забрала себе и Кубок Германии. «Байер» с его раскладной обороной не имел ни малейших шансов побороться за результат: Звезда Юга без проблем завладела преимуществом в два мяча уже к середине первого тайма. Тапсоба из чемпионата Португалии и Свен Бендер, которому лучше играть в опорной зоне, позволили, в частности, записать в актив голевую передачу Мануэлю Нойеру:

Зато «Байер» ярко играет в атаке и позволил увидеть много голов. Правда, в этот раз оба взятия ворот пришли после угловых: Ларс Бендер просто забил после подачи от корнера, а Фолланд в борьбе с Эрнандесом заставил Люку сыграть рукой в штрафной. Отмечу, что Кай Хаверц в 21 год дорос уже и до звания пенальтиста.

Этот кубок стал двадцатым в истории «Баварии». Все конкуренты далеко позади: у ближайшего преследователя их шесть, еще у двух команд по пять, и вы вряд ли угадаете все три («Вердер», «Шальке» и «Айнтрахт» – а у дортмундской «Боруссии» всего четыре). В общем, немецкий гегемон в очередной раз показал класс.

«Наш парень» уик-энда

Руслан Малиновский в мид-уик отсидел дисквалификацию и вернулся в стартовый состав «Аталанты». Это оказалось проще, чем кажется: Джанпьеро Гасперини решил именно в 30-м туре провести ротацию и выпустил против «Кальяри» практически дублирующий состав.

Во многом из-за этого бергамаски впервые за 11 (!) официальных матчей не забили хотя бы двух мячей. При этом невозможно удержаться от очередных комплиментов тренеру: даже играя резервистами, они деклассировали сардинский клуб, по игре не оставив ему ни малейшего шанса. 25:7 по ударам, 7:0 по попаданиям в створ, 87-процентная точность передач – игроки, половину из которых до трансфера в «Аталанту» не взяли бы в тот же «Кальяри», провели матч как настоящий топ-клуб.

Именно Малиновский откликнулся на дальний пас де Роона и ворвался в штрафную, где был сбит защитником. Амадео Карбони вообще провалил игру: еще на пятой минуте он заработал предупреждение, а в главном эпизоде мог фолить до штрафной, но предпочел сбить украинца именно за линией. Чистые вторая желтая и пенальти, реализованный Муриэлем.

Руслан провел на поле ровно час, отметился шестью ударами, из которых два пришлись в створ. Оба они были нанесены со штрафных и стали большой проблемой для вратаря, но Краньо справился. Из тридцать одной его передачи двадцать пять достигли адресата, а пять могли завершаться голами – это лучший показатель в команде! Малиновский также выиграл оба единоборства, в которых был замечен, и удачно выполнил два отбора из трех.

В целом, очень достойный матч украинца, который смотрелся не хуже заменившего его Гомеса. Смущает только, что почти все вышедшие против «Кальяри» игроки были честолюбивыми дублерами – и, конечно же, Гасперини из-за одного хорошего перфоманса не будет менять первый и второй состав местами. Возможно, Малиновский станет тем самым исключением, который воспользовался шансом, выйдя с первых минут и в среду против «Фиорентины».

Гол уик-энда

А вот Александр Зинченко последний матч себе в актив занести не может. Матч в Саутгемптоне его команда проводила, привычно атакуя в десять человек – и потеря украинцем мяча дала возможность Че Адамсу филигранно перебросить голкипера:

Автогол уик-энда

Немецкий сезон окончательно закончился стыковыми матчами за место в Бундеслиге. «Вердер» отстоял место в элите: чудом, потратив на это спасение весь свой фарт на десятилетия вперед. Сначала повезло с соперником по последнему туру: «Кельн», приехавший в Бремен, давно соперничает с дюссельдорфской «Фортуной» и с удовольствием проиграл 1:6, чтобы отправить ее в зону вылета. Потом выпал намного более скромный соперник из второй Бундеслиги: знаменитый «Гамбург» ухитрился проиграть на своем поле 1:5, оставив третье место «Хайденхайму».

И даже эту команду ноунеймов бременцы так ни разу и не обыграли. Матч на «Везерштадионе» закончился нулевой ничьей, а в ответной игре «Вердер», скорее всего, проиграл бы, но Норман Тойеркауф уже в самом начале поразил девятку собственных ворот:

По правилу выездного гола «Вердер» все-таки удержал место в элите. Между прочим, бременский клуб удерживает первенство по числу сезонов в Бундеслиге – один из немногих рейтингов, в которых лидирует не «Бавария». Но после такой развязки впору ждать пять-шесть поражений при полном преимуществе в следующем сезоне: когда-то же Фортуна (не дюссельдорфская) должна повернуться спиной.

Ну а «Хайденхайм» откровенно жаль. Одна из главных сенсаций всего немецкого сезона смогла на дистанции обойти гораздо более статусные «Гамбург», «Ганновер» и «Нюрнберг», дошла до стыковых матчей против очередного легендарного клуба – и проиграла, как в шахматах, из-за невынужденной ошибки. Остается только пожелать удачи в следующем сезоне: с «Фортуной» и «Падерборном» бодаться должно быть проще, чем со «Штутгартом» и «Арминией».

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Виталий Пасичный, Sport.ua

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