Ассист Нойера, рекорд Буффона, гол со штрафного Роналду

Топ-чемпионаты все ближе и ближе к завершению и кратковременной паузе. Уже и Германия уладила последние формальности, определив лузеров и триумфаторов сезона. Что же, тем больше рекордов и итоговых топ-достижений в нашем обзоре.

Достижения уик-энда

Туринское дерби в очередной раз закончилось победой «Ювентуса» и вместило в себя целый ряд исторических достижений. В частности, Сальваторе Сиригу смог распечатать Криштиану Роналду, который стал первым в истории футбола человеком, сумевшим забить 25 мячей в отдельных розыгрышах АПЛ, Примеры и Серии А.

Если вы думаете, что много забивать в топ-клубах легко, то вот вам факт: в предыдущий раз столько голов за чемпионат игрок «бьянконери» забивал в сезоне-1960/61, и им стал Омар Сивори. И если кто и набил статистику на детях, то это именно голденбой из шестидесятых: в одном из матчей «Ювентусу» противостоял «Интер», который в знак протеста выставил молодежный состав – и Омар в этом матче забил шесть мячей.

Исторический во всех отношениях гол Роналду провел со штрафного – и это первый его гол такого рода в черно-белой форме. А еще это уже десятый сезон в его карьере, в котором португалец забил по меньшей мере сорок мячей за клуб и сборную. И это при том, что у него впереди еще как минимум девять игр: 8 туров чемпионата и ответная игра 1/8 ЛЧ с «Лионом»!

Самое потрясающее, что Роналду уже 35 лет. Он старше некоторых больших и авторитетных тренеров, а 99% его ровесников-игроков либо уже закончили карьеру, либо играют на принципиально другом, чем он уровне. Криштиану с такими характерными для него заведенностью и азартом отказывается проигрывать даже времени.

Рекорд уик-энда

Но, пожалуй, главное достижение в этом матче установил все же не Роналду. Маурицио Сарри предоставил отдых Войцеху Щенсны, а это означало, что на дерби выйдет Джанлуиджи Буффон. И этот матч стал для легенды 648-м в рамках Серии А, что позволило обойти Паоло Мальдини и стать рекордсменом по числу игр в высшей лиге Италии.

Как же долго Джиджи к этому шел! Дебютировал в Серии А он еще до рождения некоторых свои партнеров и соперников по дерби: 19 ноября 1995 года, когда даже Роналду было всего десять лет. Отмечу, что 18-летний вратарь «Пармы» дебютировал не с кем-нибудь, а с «Миланом» – и смог отстоять нулевую ничью против великой команды с Веа, Баджо, Бобаном, Альбертини в составе.

Эти четверть века включили в себя сезон в Серии Б, год в Париже, множество неудач «Ювентуса» и бесчисленное количество травм вратаря – но не сумели заставить Буффона охладеть к игре. Конкретно рекорда ему пришлось ждать почти полгода: догнал Мальдини вратарь еще в декабре-месяце, но из-за карантина и Щенсны превзойти сумел только в субботу.

По такому случаю игроки «Ювентуса» вышли на матч в футболках со специальными принтами:

И, конечно, разгромили «Торино» со счетом 4:1.

Кубок уик-энда

«Бавария» вслед за салатницей забрала себе и Кубок Германии. «Байер» с его раскладной обороной не имел ни малейших шансов побороться за результат: Звезда Юга без проблем завладела преимуществом в два мяча уже к середине первого тайма. Тапсоба из чемпионата Португалии и Свен Бендер, которому лучше играть в опорной зоне, позволили, в частности, записать в актив голевую передачу Мануэлю Нойеру:

A @Manuel_Neuer assist! 😮



But it could as easily go down as an assist from Leverkusen goalkeeper @HradeckyLukas too 😬#Berlin2020 #B04FCB 1-3 pic.twitter.com/sZYk7cKxwp