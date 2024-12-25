Спад был неизбежен? Тренер Черноморца нашел причину неудач команды

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич проанализировал неудачную серию коллектива в чемпионате. Специалист объяснил, что помешало команде добыть позитивные результаты.

«Я понимаю, что нужно было сделать, чтобы максимально быстро построить команду. И мы это делали. Мы осознавали, что спад в игре будет неизбежен. Анализ выступлений в осенней части сезона показал, что физическое состояние сказалось на результатах. Ведь у каждого игрока была разная готовность. Да и стечение обстоятельств тоже сказалось: где-то не назначались пенальти в чужие ворота, а где-то наоборот – «ставили» их в наши ворота. Бывало, что за каждую или единственную ошибку в игре нас наказывал соперник. Но как бы то ни было, я считаю, что в плане тактики мы подготовились хорошо, а вот «физики», повторюсь, немного не хватало. Не хватало и сыгранности в разных линиях, что также накладывало отпечаток на достижение положительного результата. Далеко следовать примеру не надо: последний перед отпуском матч с «Зарей». Детская ошибка – и нам забивают», – сказал Бабич.

В чемпионате Украины «Черноморец» не побеждает с четвертого октября, при этом клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее писалось, что Александр подверг критике работу арбитров УПЛ.