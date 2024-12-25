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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 11:21 | Обновлено 25 декабря 2024, 11:28
153
1

Спад был неизбежен? Тренер Черноморца нашел причину неудач команды

Александр Бабич недоволен физической формой подопечных

25 декабря 2024, 11:21 | Обновлено 25 декабря 2024, 11:28
153
1
Спад был неизбежен? Тренер Черноморца нашел причину неудач команды
ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич проанализировал неудачную серию коллектива в чемпионате. Специалист объяснил, что помешало команде добыть позитивные результаты.

«Я понимаю, что нужно было сделать, чтобы максимально быстро построить команду. И мы это делали. Мы осознавали, что спад в игре будет неизбежен. Анализ выступлений в осенней части сезона показал, что физическое состояние сказалось на результатах. Ведь у каждого игрока была разная готовность. Да и стечение обстоятельств тоже сказалось: где-то не назначались пенальти в чужие ворота, а где-то наоборот – «ставили» их в наши ворота. Бывало, что за каждую или единственную ошибку в игре нас наказывал соперник. Но как бы то ни было, я считаю, что в плане тактики мы подготовились хорошо, а вот «физики», повторюсь, немного не хватало. Не хватало и сыгранности в разных линиях, что также накладывало отпечаток на достижение положительного результата. Далеко следовать примеру не надо: последний перед отпуском матч с «Зарей». Детская ошибка – и нам забивают», – сказал Бабич.

В чемпионате Украины «Черноморец» не побеждает с четвертого октября, при этом клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее писалось, что Александр подверг критике работу арбитров УПЛ.

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Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: UA-Football
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Александр Белогубко
сколько можно вешать лапшу на уши не можешь уходи--Бабич ты пустышка  и даже не физрук 
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