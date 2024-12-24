«Ставили сомнительные пенальти». Тренер Черноморца раскритиковал арбитров

Александр Бабич, тренер одесского «Черноморца», негативно высказался по поводу работы арбитров УПЛ в первой части сезона. Специалист подчеркнул, что рефери зачастую не объективно судили.

«Ошибки арбитров были в шести матчах. В наши ворота «ставили» сомнительные или безосновательные пенальти, а вот когда возникала похожая ситуация у ворот нашего соперника, то они не предназначались. Но это никому не интересно. Нужно выходить и играть – и против судей, и против команды-соперницы. И мы это доказывали – в частности, в матче с «Рухом». Я понимаю, что сейчас кто бы что ни говорил, правды мы не услышим», – сказал Бабич.

В турнирной таблице одесский коллектив занимает 15-е место, имея в активе всего 12 зачетных баллов.