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  4. «Ставили сомнительные пенальти». Тренер Черноморца раскритиковал арбитров
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 23:45 |
35
0

«Ставили сомнительные пенальти». Тренер Черноморца раскритиковал арбитров

Александр Бабич проанализировал решение судей в первой части сезона

24 декабря 2024, 23:45 |
35
0
«Ставили сомнительные пенальти». Тренер Черноморца раскритиковал арбитров
ФК Черноморець. Александр Бабич

Александр Бабич, тренер одесского «Черноморца», негативно высказался по поводу работы арбитров УПЛ в первой части сезона. Специалист подчеркнул, что рефери зачастую не объективно судили.

«Ошибки арбитров были в шести матчах. В наши ворота «ставили» сомнительные или безосновательные пенальти, а вот когда возникала похожая ситуация у ворот нашего соперника, то они не предназначались. Но это никому не интересно. Нужно выходить и играть – и против судей, и против команды-соперницы. И мы это доказывали – в частности, в матче с «Рухом». Я понимаю, что сейчас кто бы что ни говорил, правды мы не услышим», – сказал Бабич.

В турнирной таблице одесский коллектив занимает 15-е место, имея в активе всего 12 зачетных баллов.

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Александр Бабич Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: UA-Football
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