Заиграют за сборную? Бразилец из УПЛ имеет украинские корни
Владислав Лупашко высказался о Жане Педросо
Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко высказался о бразильском защитнике «львов» Жане Педросо:
«Как по мне, то он является игроком с уникальным профайлом для мирового футбола. Он силен в физическом плане, имеет хорошие скоростные качества, спокойный на мяче и, несмотря на то, что его рабочая нога правая, выполняет качественную работу обеими ногами. Такого игрока ищут для себя многие клубы по всему миру. Мне очень трудно оценить его в денежном эквиваленте.
Могу заверить, что Жан имеет большие перспективы и я бы хотел, чтобы в нашей команде было как можно больше таких исполнителей. К слову, Жан имеет украинские корни. Его предки были украинцами».
Ранее сообщалось, что «Карпаты» выкупят контракт Жана Педросо.
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