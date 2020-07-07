Итальянская Серия А. 31-й тур.
«Милан» – «Ювентус» – 0:1
Адриен Рабьо (47).
Лукас Пакета (31), Исмаэль Беннасер (36).
«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма - Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Симон Кьер, Андреа Конти, Алексис Салемакерс - Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Лукас Пакета - Златан Ибрагимович, Анте Ребич.
Запасные: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Маттео Габбиа, Раде Крунич, Диего Лаксальт, Дэниел Мальдини, Лоренцо Коломбо, Рафаэл Леау.
«Ювентус»: Войцех Щенсны - Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Данило - Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур - Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин.
Запасные: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Джорджо Кьеллини, Лука Кокколо, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Блез Матюиди, Симоне Мураторе, Аарон Рэмси, Марко Оливьери, Джакомо Вриони.
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).
Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).
47 мин. ГОООООООЛ! Рабьо! Протянул мяч от центральной линии - и из полукружия штрафной выстрелил в правую девятку!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+3 мин. Ибра забил гол из явного офсайла - и рефери дал свисток об окончании тайма.
45+2 мин. Момент! Игуаин пробил в дальний угол - кипер накрыл мяч!
45 мин. Интересный момент! Сперва упал Златан в чужой штрафной, затем - Криштиану у противоположной. Арбитр молчит!
43 мин. Навес хозяев слева - Златан фолит на бонуччи в чужой штрафной.
42 мин. Пьянич подал угловой справа - мяч выбит.
39 мин. Два угловых у ворот Милана. Первый не завершился ударом, а второй закончился фолом Роналду в чужой штрафной.
38 мин. Оххххх! Мощный выстрел Данило пришелся в голову Кьяру. Тот аж упал!
36 мин. Беннасер в середине поля сзади врезал по ногам сопернику.
34 мин. Владение мячом - 53:47% в пользу Милана. Хозяева и фолят чаще - 7:3.
31 мин. Пакета просто снёс соперника возле штрафной!
30 мин. Милан владеет мячом на своей половине, гости прессингуют.
27 мин. Перерыв на водопой.
25 мин. Златан пробил в касание после паса слева - вратрь накрыл мяч!
23 мин. Ибрагимович пробил издали - несильно и в руки голкиперу.
22 мин. Салемакерс подал справа - вратарь накрыл мяч.
19 мин. Пакета оказался в офсайде.
17 мин. Ибра упал в чужой штрафной - но, похоже, сам фолил.
14 мин. Угловой гостей - мяч выбит. Рабьо пробил издали - неточно.
13 мин. Опасно! Ронклду выстрелил с угла штрафной - рикошет и угловой.
10 мин. Уххххх! Навес Юве справа, Бонуччи замыкал головой - рядом со штангой!
8 мин. Салемакерс пробил низом от линии штрафной - вратарь накрыл мяч.
4 мин. Угловой хозяев справа - вратарь поймал мяч.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об Эннио Морриконе, выдающемся композиторе, который скончался вчера. Хозяева - в черно-красных футболках и белых трусах, гости - в черно-белых футболках и черных трусах.
Милан на разминке:
Гости прибыли на Сан-Сиро:
Стадион готов к матчу!
Во вторник, 9-го июля, состоится встреча 31-го тура итальянской Серии А, в которой «Милан» примет туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Милане на поле стадиона « Сан-Сиро», начало в 22:45 по киевскому времени.
«Милан» сегодня – середняк турнирной таблицы. «Юве» - лидер. Но очная встреча от этого не станет менее напряженной! Обеим командам нужны очки. «Старой Синьоре» - для укрепления на первом месте, «россо-нери» - для борьбы за место в зоне еврокубков. Так что матч ожидается непростым.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Ювентус».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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