31-й тур
Милан
0:0
Ювентус
'47   ТВ-трансляция: 

Милан – Ювентус – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 31-го тура чемпионата Италии

  • 07.07.2020 22:22
  • 1710 просмотров
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Милан – Ювентус – 0:1. LIVE
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Итальянская Серия А. 31-й тур.

«Милан» – «Ювентус» – 0:1

 Адриен Рабьо (47).

 Лукас Пакета (31), Исмаэль Беннасер (36).

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма - Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Симон Кьер, Андреа Конти, Алексис Салемакерс - Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Лукас Пакета - Златан Ибрагимович, Анте Ребич.
Запасные: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Маттео Габбиа, Раде Крунич, Диего Лаксальт, Дэниел Мальдини, Лоренцо Коломбо, Рафаэл Леау.

«Ювентус»: Войцех Щенсны - Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Данило - Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур - Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин.
Запасные: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Джорджо Кьеллини, Лука Кокколо, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Блез Матюиди, Симоне Мураторе, Аарон Рэмси, Марко Оливьери, Джакомо Вриони.

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

 47 мин. ГОООООООЛ! Рабьо! Протянул мяч от центральной линии - и из полукружия штрафной выстрелил в правую девятку!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+3 мин. Ибра забил гол из явного офсайла - и рефери дал свисток об окончании тайма.

45+2 мин. Момент! Игуаин пробил в дальний угол - кипер накрыл мяч!

45  мин. Интересный момент! Сперва упал Златан в чужой штрафной, затем - Криштиану у противоположной. Арбитр молчит!

43 мин. Навес хозяев слева - Златан фолит на бонуччи в чужой штрафной.

42 мин. Пьянич подал угловой справа - мяч выбит.

39 мин. Два угловых у ворот Милана. Первый не завершился ударом, а второй закончился фолом Роналду в чужой штрафной.

38 мин. Оххххх! Мощный выстрел Данило пришелся в голову Кьяру. Тот аж упал!

 36 мин. Беннасер в середине поля сзади врезал по ногам сопернику.

34 мин. Владение мячом - 53:47% в пользу Милана. Хозяева и фолят чаще - 7:3.

 31 мин. Пакета просто снёс соперника возле штрафной!

30 мин. Милан владеет мячом на своей половине, гости прессингуют.

27 мин. Перерыв на водопой.

25 мин. Златан пробил в касание после паса слева - вратрь накрыл мяч! 

23 мин. Ибрагимович пробил издали - несильно и в руки голкиперу.

22 мин. Салемакерс подал справа - вратарь накрыл мяч.

19 мин. Пакета оказался в офсайде.

17 мин. Ибра упал в чужой штрафной - но, похоже, сам фолил.

14 мин. Угловой гостей - мяч выбит. Рабьо пробил издали - неточно.

13 мин. Опасно! Ронклду выстрелил с угла штрафной - рикошет и угловой.

10 мин. Уххххх! Навес Юве справа, Бонуччи замыкал головой - рядом со штангой!

8 мин. Салемакерс пробил низом от линии штрафной - вратарь накрыл мяч.

4 мин. Угловой хозяев справа - вратарь поймал мяч.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об Эннио Морриконе, выдающемся композиторе, который скончался вчера. Хозяева - в черно-красных футболках и белых трусах, гости - в черно-белых футболках и черных трусах.


Милан на разминке:


Гости прибыли на Сан-Сиро:


Стадион готов к матчу!

Во вторник, 9-го июля, состоится встреча 31-го тура итальянской Серии А, в которой «Милан» примет туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Милане на поле стадиона « Сан-Сиро», начало в 22:45 по киевскому времени.

 «Милан» сегодня – середняк турнирной таблицы. «Юве» - лидер. Но очная встреча от этого не станет менее напряженной! Обеим командам нужны очки. «Старой Синьоре» - для укрепления на первом месте, «россо-нери» - для борьбы за место в зоне еврокубков. Так что матч ожидается непростым.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Ювентус».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vetal
      Vetal, 07.07.2020 23:47
    0
    Я так понял что в случае победы Ювентуса они чемпионы? эхххх, а так хорошо играло Лацио до перерыва!
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 07.07.2020 23:47
    0
    Я так понял что в случае победы Ювентуса они чемпионы? эхххх, а так хорошо играло Лацио до перерыва!
    Ссылка
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