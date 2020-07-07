Итальянская Серия А. 31-й тур.

«Милан» – «Ювентус» – 0:1



Адриен Рабьо (47).



Лукас Пакета (31), Исмаэль Беннасер (36).

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма - Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Симон Кьер, Андреа Конти, Алексис Салемакерс - Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Лукас Пакета - Златан Ибрагимович, Анте Ребич.

Запасные: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Маттео Габбиа, Раде Крунич, Диего Лаксальт, Дэниел Мальдини, Лоренцо Коломбо, Рафаэл Леау.

«Ювентус»: Войцех Щенсны - Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Данило - Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур - Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин.

Запасные: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Джорджо Кьеллини, Лука Кокколо, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Блез Матюиди, Симоне Мураторе, Аарон Рэмси, Марко Оливьери, Джакомо Вриони.

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).



47 мин. ГОООООООЛ! Рабьо! Протянул мяч от центральной линии - и из полукружия штрафной выстрелил в правую девятку!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+3 мин. Ибра забил гол из явного офсайла - и рефери дал свисток об окончании тайма.



45+2 мин. Момент! Игуаин пробил в дальний угол - кипер накрыл мяч!



45 мин. Интересный момент! Сперва упал Златан в чужой штрафной, затем - Криштиану у противоположной. Арбитр молчит!



43 мин. Навес хозяев слева - Златан фолит на бонуччи в чужой штрафной.



42 мин. Пьянич подал угловой справа - мяч выбит.



39 мин. Два угловых у ворот Милана. Первый не завершился ударом, а второй закончился фолом Роналду в чужой штрафной.



38 мин. Оххххх! Мощный выстрел Данило пришелся в голову Кьяру. Тот аж упал!



36 мин. Беннасер в середине поля сзади врезал по ногам сопернику.



34 мин. Владение мячом - 53:47% в пользу Милана. Хозяева и фолят чаще - 7:3.



31 мин. Пакета просто снёс соперника возле штрафной!



30 мин. Милан владеет мячом на своей половине, гости прессингуют.



27 мин. Перерыв на водопой.



25 мин. Златан пробил в касание после паса слева - вратрь накрыл мяч!



23 мин. Ибрагимович пробил издали - несильно и в руки голкиперу.



22 мин. Салемакерс подал справа - вратарь накрыл мяч.



19 мин. Пакета оказался в офсайде.



17 мин. Ибра упал в чужой штрафной - но, похоже, сам фолил.



14 мин. Угловой гостей - мяч выбит. Рабьо пробил издали - неточно.



13 мин. Опасно! Ронклду выстрелил с угла штрафной - рикошет и угловой.



10 мин. Уххххх! Навес Юве справа, Бонуччи замыкал головой - рядом со штангой!



8 мин. Салемакерс пробил низом от линии штрафной - вратарь накрыл мяч.



4 мин. Угловой хозяев справа - вратарь поймал мяч.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об Эннио Морриконе, выдающемся композиторе, который скончался вчера. Хозяева - в черно-красных футболках и белых трусах, гости - в черно-белых футболках и черных трусах.





Милан на разминке:





Гости прибыли на Сан-Сиро:





Стадион готов к матчу!



Во вторник, 9-го июля, состоится встреча 31-го тура итальянской Серии А, в которой «Милан» примет туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Милане на поле стадиона « Сан-Сиро», начало в 22:45 по киевскому времени.



«Милан» сегодня – середняк турнирной таблицы. «Юве» - лидер. Но очная встреча от этого не станет менее напряженной! Обеим командам нужны очки. «Старой Синьоре» - для укрепления на первом месте, «россо-нери» - для борьбы за место в зоне еврокубков. Так что матч ожидается непростым.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Ювентус».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА