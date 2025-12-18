Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 05:02
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»

Виктор Вацко оценил нападающих киевского гранда

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Украинский эксперт Виктор Вацко оценил нападающих киевского «Динамо» после двух заключительных матчей года в УПЛ под руководством Игоря Костюка.

«Игра против Вереса мне очень понравилась с точки зрения желания. Киевляне очень сильно отыграли первые 30 минут. Они смяли Верес, забили два мяча, еще один не засчитали. Это было очень мощно и уверенно.

У Пономаренко есть инстинктивное и хищное желание бомбардира. Вот он хочет это доказать. Это видно, и мне это очень нравится. Это есть у Пономаренко и нет у его конкурентов».

Герреро более опытный, техничный и изящный футболист. Но когда я смотрю на его матчи в Динамо, меня не покидает ощущение, что глобально ему на все п***й. О Бленуце даже нет смысла говорить. Это выглядит как очередная ошибка динамовской селекции», – сказал Вацко.

Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
