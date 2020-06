Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина официально подтвердила, что сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине.

Напомним, немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования пройдут без зрителей. Среди участниц женской сетки такие известные теннисистки, как Юлия Гёргес и Андреа Петкович (обе - Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.

Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).

Ранее сообщалось, что Свитолина получит звание почетного гражданина Харькова.

Happy to announce my participation at the @bett1aces event in Berlin starting July 13th 🙌🏼

Looking forward to it! 🎾 pic.twitter.com/VchqaLGoyn