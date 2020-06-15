Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине

Украинская теннисистка в следующем месяце будет играть в Германии

  • 15.06.2020 13:08
  • 331 просмотр
  • 0 комментариев
Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине
© WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина официально подтвердила, что сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине.

Напомним, немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования пройдут без зрителей. Среди участниц женской сетки такие известные теннисистки, как Юлия Гёргес и Андреа Петкович (обе - Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.

Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).

Ранее сообщалось, что Свитолина получит звание почетного гражданина Харькова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности