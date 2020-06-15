Свитолина подтвердила участие на турнире в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина официально подтвердила, что сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине.
Напомним, немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования пройдут без зрителей. Среди участниц женской сетки такие известные теннисистки, как Юлия Гёргес и Андреа Петкович (обе - Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.
Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).
Ранее сообщалось, что Свитолина получит звание почетного гражданина Харькова.
Happy to announce my participation at the @bett1aces event in Berlin starting July 13th 🙌🏼— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) June 15, 2020
Looking forward to it! 🎾 pic.twitter.com/VchqaLGoyn
Источник — Twitter
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