Элина Свитолина получит звание почетного гражданина Харькова

Во вторник были утверждены кандидатуры на получение звания Почетный гражданин Харькова.
Среди претендентов нашлось место первой ракетке Украины Элине Свитолиной. 25-летняя теннисистка родилась в Одессе, однако долгое время тренировалась в Харькове.
Решение относительно утверждения кандидатур будет принято на ближайшей сессии Харьковского городского совета.
В 2019 году звание Почетного гражданина Харькова получил боксер Александр Гвоздик.
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Источник — Большой теннис Украины
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