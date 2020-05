ВИДЕО. Касаткина попыталась повторить зажигательный танец Свитолиной

Бывшая десятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина попробовала повторить танец Элины Свитолиной, который украинка записала для сервиса TikTok.

Получилось довольно забавно, с явной долей самоиронии со стороны Касаткиной.

«Как вышло у меня», – подписала видео Дарья.

How did I do @ElinaSvitolina 😂 pic.twitter.com/gIBfuxVYGJ