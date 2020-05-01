ВИДЕО. Касаткина попыталась повторить зажигательный танец Свитолиной

Бывшая десятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина попробовала повторить танец Элины Свитолиной, который украинка записала для сервиса TikTok.
Получилось довольно забавно, с явной долей самоиронии со стороны Касаткиной.
«Как вышло у меня», – подписала видео Дарья.
ВИДЕО. Свитолина записала интригующий ролик для TikTok
How did I do @ElinaSvitolina 😂 pic.twitter.com/gIBfuxVYGJ— Daria Kasatkina (@DKasatkina) May 1, 2020
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Источник — Sport.ua
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