ВИДЕО. Свитолина записала интригующий ролик для TikTok

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала новый ролик для сервиса TikTok под песню Джо Кокера «You Can Leave Your Hat On».
Видео получилось немного интригующим и с эротической составляющей. Но в конце вас ожидает забавная развязка.
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Источник — Instagram
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