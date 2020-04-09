МОРОЗЮК: «Украинский – родной язык, но мне проще говорить на русском»

Экс-игрок «Динамо» не считает, что это большая проблема

  • 09.04.2020 21:42
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
МОРОЗЮК: «Украинский – родной язык, но мне проще говорить на русском»
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк рассказал, почему стал говорить на русском языке.
 
«Если надел вышиванку – ты патриот. Говоришь на русском – не патриот. У меня много знакомых говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках.
 
Украинский – мой родной язык, но сейчас мне проще говорить на русском. На каком языке ко мне обращаются, на таком я отвечаю. Ко мне обращается Денисов в «Великом футболе» на русском – я отвечаю на русском.
 
Не хочу делить на украиноязычных и русскоязычных, у меня есть свое видение, для меня это не проблема. На украинском я говорю, но получается, что вспоминаю слова, перевожу с русского. Дело в практике, когда ты общаешься, а 95% людей из твоего окружения говорят на русском, то украинский притупляется.
 
Это как, например, ты едешь за границу, живешь определенное время, ты общаешься хорошо на английском. Если бы я говорил в Украине на английском – это было бы дико. А так у нас есть украино- и русскоязычные.
 
Я могу спокойно говорить по-украински. Но если у тебя практика и намного чаще общение на русском, то тебе со временем на этом языке говорить комфортнее. Кто-то может после наших переворотов принципиально говорить на украинском. Я уважаю его мнение. Но у меня есть свое», – сказал Морозюк. 

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    firstromario
    online
      firstromario, 09.04.2020 22:05
    0
    Це я правильно розумію? Цей чоловік морозючки прирівняв Українську мову в Україні до Англійської мови в Україні? Це яким ватником треба бути аби перекрутити логіку так?
    Не дуже маю щось проти до російськомовних в Україні. Вже так історія склалась що кацапи нищили нашу мову, але йти в протилежну сторону це ж ідіотизм?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 09.04.2020 22:05
    0
    Це я правильно розумію? Цей чоловік морозючки прирівняв Українську мову в Україні до Англійської мови в Україні? Це яким ватником треба бути аби перекрутити логіку так?
    Не дуже маю щось проти до російськомовних в Україні. Вже так історія склалась що кацапи нищили нашу мову, але йти в протилежну сторону це ж ідіотизм?
    Ссылка
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