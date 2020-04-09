Николай МОРОЗЮК: «Никто не любит Динамо так, как Суркис»

Экс-игрок «Динамо» - об отношении к Игорю Суркису

  • 09.04.2020 20:33
  • 234 просмотра
  • 4 комментария
Николай МОРОЗЮК: «Никто не любит Динамо так, как Суркис»
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк рассказал о том, как он относится к президенту киевского клуба Игорю Суркису:

«У меня большое уважение к Игорю Суркису. Если бы не он – не знаю, на каком бы уровне было «Динамо». Он очень много сделал для этой команды. Он заслужил намного больше.

Как он переживает за эту команду – я знаю это изнутри. Я много раз видел его эмоции. Так как он любит эту команду – не любит никто. Он заслужил намного большего как президент «Динамо».

Ранее Морозюк рассказал об атмосфере в Турции во время карантина.

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 09.04.2020 20:49
    0
    Только любовь какая то извращённая получилась
    Ссылка
    Sol
    online
      Sol, 09.04.2020 20:48
    0
    Коля просится назад???
    Ссылка
    Mac_Gyver
      Mac_Gyver, 09.04.2020 20:46
    -1
    Даже если спирт замерзнет,
    Все равно его не брошу.
    Буду грызть его зубами,
    Потому что он хороший!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2020 20:41
    0
    Интересно, кто из ордловских забулдыг первый вонять начнёт?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.04.2020 20:49
    0
    Только любовь какая то извращённая получилась
    Ссылка
    Sol
    online
      Sol, 09.04.2020 20:48
    0
    Коля просится назад???
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2020 20:41
    0
    Интересно, кто из ордловских забулдыг первый вонять начнёт?
    Ссылка
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