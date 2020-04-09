Николай МОРОЗЮК: «Никто не любит Динамо так, как Суркис»

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк рассказал о том, как он относится к президенту киевского клуба Игорю Суркису:
«У меня большое уважение к Игорю Суркису. Если бы не он – не знаю, на каком бы уровне было «Динамо». Он очень много сделал для этой команды. Он заслужил намного больше.
Как он переживает за эту команду – я знаю это изнутри. Я много раз видел его эмоции. Так как он любит эту команду – не любит никто. Он заслужил намного большего как президент «Динамо».
Ранее Морозюк рассказал об атмосфере в Турции во время карантина.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Все равно его не брошу.
Буду грызть его зубами,
Потому что он хороший!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.