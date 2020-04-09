Николай МОРОЗЮК: «Никто не любит Динамо так, как Суркис»

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк рассказал о том, как он относится к президенту киевского клуба Игорю Суркису:

«У меня большое уважение к Игорю Суркису. Если бы не он – не знаю, на каком бы уровне было «Динамо». Он очень много сделал для этой команды. Он заслужил намного больше.

Как он переживает за эту команду – я знаю это изнутри. Я много раз видел его эмоции. Так как он любит эту команду – не любит никто. Он заслужил намного большего как президент «Динамо».

Ранее Морозюк рассказал об атмосфере в Турции во время карантина.