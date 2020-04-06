Николай МОРОЗЮК: «Атмосфера в Турции напряженная»

Защитник «Ризеспора» Николай Морозюк рассказал, как проводит карантин в Турции.

«Самочувствие нормальное, выкручиваемся из того, что есть. Есть нюансы, свои проблемы, а с ними надо справиться и выйти из ситуации с высоко поднятой головой. Надо перетерпеть это время.

Как и во всем мире сейчас, атмосфера в Турции напряженная. Я вообще не смотрю турецких новостей, но в городе вижу то, что с каждым днем все ужесточается. Ты не можешь спокойно гулять по городу, многие заведения закрыты. Исходя из того, что я вижу в Украине, здесь немножко спокойнее.

В Турции с первого дня было спокойно, не было какого-то ажиотажа, на гречку – тем более. Продуктов как было, так и есть, всего хватает. Кинотеатры и прочие заведения для развлечений тут закрыты.

Я сделал себе мини-тренажерный зал и работаю по определенной программе. Через день мы работаем в онлайн-режиме всей командой, но я работаю каждый день и индивидуально. Думаю, что после карантина выйду словно полухалк», – сказал Морозюк.

Ранее Морозюк рассказал о силе чемпионата Турции.