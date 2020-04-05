Николай МОРОЗЮК: «Мне проще в Турции, чем в Украине»

Защитник «Ризеспора» Николай Морозюк высказался о силе турецкого чемпионата, а также поделился планами.

— За полтора года, которые я тут, чемпионат Турции не сильно изменился. У нас есть «Динамо» и «Шахтер». Тут «Галатсарай» и «Фенербахче». Думаю, «Шахтер» боролся бы за чемпионство, и выиграл чемпионат, но не так легко, как в Украине. В Турции и в Украине команды играют в очень разный футбол, хотя на сборах турецким командам никогда не было просто против украинцев.

— К чему тебе сложнее всего привыкнуть в Турции?

— У меня здесь нет проблем. Адаптация прошла хорошо. Поначалу были бешенные эмоции, но потом было и эмоциональное опустошение. Депрессию переборол и привык. Самое сложное в Турции это, конечно, язык. Некоторые 10 лет тут живут и не могут его выучить. Но мне проще тут, чем в Украине. В городе узнают, турки очень гостеприимные, хорошее отношение к украинцам.

— Пока все планы связаны с этой командой?

— Сейчас нельзя ничего загадывать. Переживем коронавирус, и тогда посмотрим. Но тут я счастлив. Конечно, у команды пока что не лучшие результаты. Но с новым тренером мы можем остаться в высшей лиге, а в следующем сезоне замахнуться даже на высокие места.

Ранее Морозюк рассказал, как проводит карантин в Турции.