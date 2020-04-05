Николай МОРОЗЮК: «Возможно, через пару месяцев карантина начну гавкать»

Украинский футболист рассказал о карантине в Турции

  • 05.04.2020 10:11
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  • 1 комментарий
Николай МОРОЗЮК: «Возможно, через пару месяцев карантина начну гавкать»
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

32-летний украинский футболист турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк поделился мнением о пандемии вируса COVID-19.

— С каждым днем тут карантин все жестче и жестче. Вводится больше ограничений. Особой возможности в город выйти нет, полиция отслеживает. Поэтому почти круглосуточно приходится сидеть дома. Получается, нужно на это время стать эгоистом и думать только о себе, закрывшись в квартире. Конечно, тяжело. Кто знает, может, это мое последнее интервью, когда я разговариваю. Если карантин продлится, через пару месяцев начну уже гавкать (смеется).

— На какой срок чемпионат Турции ушел на карантин?
— Пока что ничего не понятно. Мне кажется, что нужно готовиться на длительную изоляцию. Все будет зависеть от того, как будет идти борьба с вирусом, в какую сторону. К сожалению, статистика по всему миру пока что неутешительная.

— Вернуться в Киев были варианты?
— Сначала чемпионат приостановили на неделю, поэтому уезжать никто не спешил. Потом снова продлили «каникулы». Сейчас сказали просто ждать.

Когда Украина закрывала воздушное пространство, 17–18 марта, мы еще тренировались. 18 марта объявили, что чемпионат приостановят. Мы потом еще четыре дня тренировались, а потом сказали можете еще четыре дня отдыхать, но из Турции не выезжать. Поэтому мы все тут и будем ждать конца карантина.

Самое плохое, что нет определенности, непонятно, когда можно будет играть в футбол. Сейчас пока что все рассуждают, как распределять места в чемпионатах, если они не будут доиграны. Зато белорусы играют, и теперь у них самый популярный чемпионат в Европе. Невероятно, их страна находится почти в центре Европы, где бушует эпидемия, а они играют в футбол. У Лукашенко, наверное, свой взгляд на коронавирус. Зато слежу за новостями их чемпионата, интересуюсь брестским «Динамо» и минским «Динамо», где играют знакомые ребята. Смотрю на них, и у самого такое ощущение, что мы уже пять лет не играем.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 05.04.2020 10:16
    +7
    Ирка Морозюк: "Если карантин продлится, через пару месяцев перестану даже гавкать"
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 05.04.2020 10:16
    +7
    Ирка Морозюк: "Если карантин продлится, через пару месяцев перестану даже гавкать"
    Ссылка
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