Уничтоженная сказка Аталанты

Пандемия коронавируса, эпицентром которой в Италии стал Бергамо, похоже, убила старания команды

  • 30.03.2020 23:04
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Уничтоженная сказка Аталанты
© Твиттер Аталанты

Это был не просто очередной пост в Instagram от известного футболиста. Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес выступил с обращением, переполненным гневом и разочарованием. Из своего дома в Бергамо, который оказался в эпицентре ужасного коронавирусного кризиса в Италии, аргентинец яростно упрекнул всех тех, кто беззаботно расхаживал по улицам старинного города во время, когда вокруг бушует незримый враг всего человечества.

«Я говорю это всем парням по доставке товаров – вернее, всем тем, кто выдают себя за этих парней, но появляются на улице с целью подышать свежим воздухом или потренироваться. Оставайтесь дома, ***** (ругательство – прим. авт.). Достаточно, достаточно, достаточно! Каждое утро мы просыпаемся и видим жуткие новости. Люди умирают, а вы это никак не поймете? Все сидим дома – никто не должен выходить на улицу», - отметил Гомес.

Современная Италия – это эпицентр неравной войны человечества с врагом, который невооруженным глазом даже не различим. Государство, которое ранее было любимым местом отдыха для миллионов туристов со всего земного шара, теперь напоминает кадры из апокалипсических фильмов. Италия уже с неделю, как является лидером в мире по числу зафиксированных смертей от коронавируса, а Бергамо – самый центр расползающейся по всей стране заразы, получившей название COVID-19. Наверное, на всей планете найдется не так много людей, которые еще не видели жуткие кадры с армейскими грузовиками, вывозящими в ночное время из Бергамо умерших от коронавируса для последующей кремации в соседних населенных пунктах. В самом Бергамо производить эту процедуру не способны из-за небывалого переполнения моргов…

В такое время жители Бергамо, наверное, быстро забыли о том, что еще недавно доставляло им невероятную радость и гордость – местной футбольной команде под названием «Аталанта». В этом сезоне «Богиня» дебютировала в Лиге чемпионов, и украинские болельщики могли созерцать триумфальный путь итальянцев в плей-офф турнира, ведь «Аталанта» оказалась в одной группе с «Шахтером», уничтожив в последнем туре «горняков» в Харькове со счетом 3:0.

В 1/8 финала жребий преподнес «Аталанте» в соперники «Валенсию», что в целом в среде фанатов команды из Бергамо было воспринято довольно оптимистично – все же не какой-то гранд вроде «Баварии», «Пари Сен-Жермен», «Ювентуса», «Барселоны» или «Ливерпуля».

Уже накануне первого поединка в прессе сообщалось о первых случаях заражения коронавирусом в Ломбардии. Однако тогда в Европе всем казалось, что эта инфекция существует где-то там далеко и «косит» исключительно китайцев – мол, бояться нечего, а волна паники, поднятая в Поднебесной, является искусственно созданной. Поединок состоялся в Милане (напомним, что там «Аталанта» проводит все домашние матчи в текущем сезоне Лиги чемпионов), и завершился убедительной победой «Богини» со счетом 4:1. 40 тысяч зрителей были в экстазе. Знали бы они, что та игра стала биологической бомбой замедленного действия…

Ответный матч, который все же состоялся через две недели в Испании, оказался и вовсе чем-то из области сюрреализма. Пустые трибуны «Местальи» невероятно резонировали с привычно громко и горделиво звучащим гимном Лиги чемпионов перед началом поединка…

 

 

Впрочем, ту встречу «Аталанта» также выиграла (со счетом 4:3), уверенно добыв путевку в четвертьфинал. Что правда, радовались игроки итальянской команды недолго. Как признавался недавно полузащитник «Богини» Мартен де Рон: «После игры с «Валенсией» в Испании мы были счастливы ровно в течение часа».

Очевидно, затем все вновь вернулись в реальный мир, который говорил о том, что коронавирус уничтожает сказку «Аталанты», которую футболисты терпеливо и постепенно воплощали в жизнь на протяжении нескольких последних сезонов. В обычное время после удачной игры в еврокубках команду Джан Пьеро Гасперини в международном аэропорту Орио-аль-Серио имени Караваджо приветствовало по меньшей мере несколько тысяч болельщиков. Но по возвращению из Испании, «Аталанта» застала картину, аналогичную той, которую видела на трибунах «Местальи»…

Для «Аталанты», как и для подавляющего большинства футбольных команд континента, наступили экстраординарные времена. Из-за объявленного карантина футболисты юношеской и молодежной команд «Богини» оказались заперты на тренировочной базе в Зингонии, а игроки первой команды самоизолировались в домах и квартирах. Упоминаемый уже Мартен де Рон рассказывал, что единственными звуками, которые разносятся из-за окна его жилища являются «звуки машин скорой помощи и церковных колоколов».

Колокола в Бергамо оплакивают мертвых. По последним данным, в городе число умерших от коронавируса превысило уже 500 человек, а число инфицированных составляет более 5 тысяч. 36-летний активный участник фан-движения «Аталанты» Валерио, не пожелавший раскрыть для прессы свою фамилию, рассказал итальянским журналистам, что «победа в Валенсии кажется для всех футбольных поклонников такой далекой и застрявшей в прошлом, словно это произошло сто лет тому назад».

«Та ночь в Милане была для нас, словно прикосновение к небесам, но то, что произошло в последующие дни и недели, буквально стерло из памяти эту радость. Почему? Другой оценки ситуации быть не может – матч «Аталанта» - «Валенсия» навсегда войдет в историю, как игра, за которой последовала вспышка коронавируса в Италии. Это буквально уничтожило радость от победы. То, как мы сегодня живем – это не кошмарный сон, потому что мы не спим. Вся Ломбардия ныне переживает одну общую трагедию», - говорит Валерио.

Однако футбол не остается в стороне от проблемы коронавируса. Игроки и работники «Аталанты» уже пожертвовали на борьбу с этой заразой более 50 тысяч евро, которые были направлены в городскую больницу. Словенский легионер «Богини» Йосип Иличич, который отличился четырьмя голами в воротах «Валенсии» в выездном поединке, подарил памятный мяч с той игры больнице Бергамо, где уже заявили о намерении провести аукцион, а вырученные от него деньги направить на помощь нуждающимся.

Не остались в стороне и болельщики «Аталанты». Они пожертвовали все средства, которые клуб вернул им за билеты на матч в Валенсии, а также организовали дополнительный сбор, что в общем привело к накоплению более чем 60 тысяч евро. Средства также были перечислены на счет местной больницы, носящей имя папы Иоанна XXIII, который умер 3 июня 1963 года – на следующий день после того, как «Аталанта» добыла единственный элитный трофей в собственной истории (чемпионства в Серии Б и более низших дивизионах не в счет) в виде Кубка Италии, одолев 2 июня того года «Торино» со счетом 3:1. Увы, но та великая победа «Аталанты» также ознаменовалась для болельщиков последовавшей трагедией, которая свела празднования на нет.

Спустя 57 лет после того триумфа, «Аталанта», казалось, очутилась в новой сказке, о которой раньше даже не могла и мечтать. Увы, триумфальный ход команды из Бергамо в Лиге чемпионов остановила пандемия коронавируса, и пока непонятно, как быстро человечеству удастся побороть эту заразу. Впрочем, решение УЕФА о том, что сезон в Лиге чемпионов должен быть доигран, вселяет определенную долю оптимизма в сердца и души болельщиков «Аталанты». Полон надежд и Валерио: «Я отчаянно надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, даже если я действительно очень в этом сомневаюсь. И результат на футбольном поле будет уже не столь важен для нас. Само возвращение Лиги чемпионов будет означать, что худшее уже позади».

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Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.03.2020 23:28
    +1
    Удивительно, что эпидемиологам, врачам и чиновникам было неясно, что собирать людей на стадион в тех условиях было нельзя. Меня уже тогда шокировало решение проводить матч во время эпидемии при зрителях.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.03.2020 23:28
    +1
    Удивительно, что эпидемиологам, врачам и чиновникам было неясно, что собирать людей на стадион в тех условиях было нельзя. Меня уже тогда шокировало решение проводить матч во время эпидемии при зрителях.
    Ссылка
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