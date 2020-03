Уничтоженная сказка Аталанты

Это был не просто очередной пост в Instagram от известного футболиста. Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес выступил с обращением, переполненным гневом и разочарованием. Из своего дома в Бергамо, который оказался в эпицентре ужасного коронавирусного кризиса в Италии, аргентинец яростно упрекнул всех тех, кто беззаботно расхаживал по улицам старинного города во время, когда вокруг бушует незримый враг всего человечества.

«Я говорю это всем парням по доставке товаров – вернее, всем тем, кто выдают себя за этих парней, но появляются на улице с целью подышать свежим воздухом или потренироваться. Оставайтесь дома, ***** (ругательство – прим. авт.). Достаточно, достаточно, достаточно! Каждое утро мы просыпаемся и видим жуткие новости. Люди умирают, а вы это никак не поймете? Все сидим дома – никто не должен выходить на улицу», - отметил Гомес.

Современная Италия – это эпицентр неравной войны человечества с врагом, который невооруженным глазом даже не различим. Государство, которое ранее было любимым местом отдыха для миллионов туристов со всего земного шара, теперь напоминает кадры из апокалипсических фильмов. Италия уже с неделю, как является лидером в мире по числу зафиксированных смертей от коронавируса, а Бергамо – самый центр расползающейся по всей стране заразы, получившей название COVID-19. Наверное, на всей планете найдется не так много людей, которые еще не видели жуткие кадры с армейскими грузовиками, вывозящими в ночное время из Бергамо умерших от коронавируса для последующей кремации в соседних населенных пунктах. В самом Бергамо производить эту процедуру не способны из-за небывалого переполнения моргов…

В такое время жители Бергамо, наверное, быстро забыли о том, что еще недавно доставляло им невероятную радость и гордость – местной футбольной команде под названием «Аталанта». В этом сезоне «Богиня» дебютировала в Лиге чемпионов, и украинские болельщики могли созерцать триумфальный путь итальянцев в плей-офф турнира, ведь «Аталанта» оказалась в одной группе с «Шахтером», уничтожив в последнем туре «горняков» в Харькове со счетом 3:0.

В 1/8 финала жребий преподнес «Аталанте» в соперники «Валенсию», что в целом в среде фанатов команды из Бергамо было воспринято довольно оптимистично – все же не какой-то гранд вроде «Баварии», «Пари Сен-Жермен», «Ювентуса», «Барселоны» или «Ливерпуля».

Уже накануне первого поединка в прессе сообщалось о первых случаях заражения коронавирусом в Ломбардии. Однако тогда в Европе всем казалось, что эта инфекция существует где-то там далеко и «косит» исключительно китайцев – мол, бояться нечего, а волна паники, поднятая в Поднебесной, является искусственно созданной. Поединок состоялся в Милане (напомним, что там «Аталанта» проводит все домашние матчи в текущем сезоне Лиги чемпионов), и завершился убедительной победой «Богини» со счетом 4:1. 40 тысяч зрителей были в экстазе. Знали бы они, что та игра стала биологической бомбой замедленного действия…

Ответный матч, который все же состоялся через две недели в Испании, оказался и вовсе чем-то из области сюрреализма. Пустые трибуны «Местальи» невероятно резонировали с привычно громко и горделиво звучащим гимном Лиги чемпионов перед началом поединка…

