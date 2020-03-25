Мэр Бергамо: «Матч Аталанта - Валенсия был биологической бомбой»

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори согласен, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия», который состоялся в Милане, привел к взрыву распространения коронавируса в регионе Ломбардия.

Именно Ломбардия больше всех в стране пострадала от пандемии.

«Этот матч стал биологической бомбой. Но тогда мы не знали, что происходит. Вирус уже распространялся, а 40 тысяч человек отправились в Милан и вместе находились на стадионе».

«Многие смотрели матч вне стадиона, но группами, и продолжали распространять болезнь. Однако футбольный матч - не единственная причина такой ситуации».

«Еще одна вспышка была в госпитале, где пациент с пневмонией заражал врачей и других больных. Это еще одна точка такой активной вспышки», - считает Гори.

Ранее «Валенсия» объявила, что 35% состава команды заболели. У «Аталанты» пока один случай заболевания.