Мэр Бергамо: «Матч Аталанта - Валенсия был биологической бомбой»

Джорджио Гори сожалеет, что игра состоялась

  • 25.03.2020 14:52
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  • 1 комментарий
Мэр Бергамо: «Матч Аталанта - Валенсия был биологической бомбой»
© EFE

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори согласен, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия», который состоялся в Милане, привел к взрыву распространения коронавируса в регионе Ломбардия.

Именно Ломбардия больше всех в стране пострадала от пандемии.

«Этот матч стал биологической бомбой. Но тогда мы не знали, что происходит. Вирус уже распространялся, а 40 тысяч человек отправились в Милан и вместе находились на стадионе».

«Многие смотрели матч вне стадиона, но группами, и продолжали распространять болезнь. Однако футбольный матч - не единственная причина такой ситуации».

«Еще одна вспышка была в госпитале, где пациент с пневмонией заражал врачей и других больных. Это еще одна точка такой активной вспышки», - считает Гори.

Ранее «Валенсия» объявила, что 35% состава команды заболели. У «Аталанты» пока один случай заболевания.

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Источник — Marca

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 25.03.2020 15:20
    0
    Ну да, свернуть всю эпидемию на 1 матч. Наплевательски вообще к коронавирусу тогда относились - вспоминаются интервью типа "это у них там на севере плохо, а у нас всё спокойно"... Хотя легче от этого никому не становится.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 25.03.2020 15:20
    0
    Ну да, свернуть всю эпидемию на 1 матч. Наплевательски вообще к коронавирусу тогда относились - вспоминаются интервью типа "это у них там на севере плохо, а у нас всё спокойно"... Хотя легче от этого никому не становится.
    Ссылка
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