У вратаря Аталанты Спортьелло обнаружен коронавирус

Ранее уже четыре сотрудника «Аталанты» умерли от болезни

  • 24.03.2020 21:04
  • 764 просмотра
  • 2 комментария
У вратаря Аталанты Спортьелло обнаружен коронавирус
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» официально сообщила о том, что у основного вратаря команды Марко Спортьелло был обнаружен коронавирус.

Это первый случай заражения коронавирусом среди футболистов «Аталанты».

Ранее от коронавируса умерли четыре сотрудника клуба из Бергамо.

Сейчас все игроки и персонал «Аталанты» находятся на карантине.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(4 голоса)

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Комментарии
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 24.03.2020 21:52
    +2
    А Марко Спортьелло не является основным вратарем
    Ссылка
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 24.03.2020 21:50
    +2
    На фото Пьерлуиджи Голлини
    Ссылка
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 24.03.2020 21:52
    +2
    А Марко Спортьелло не является основным вратарем
    Ссылка
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 24.03.2020 21:50
    +2
    На фото Пьерлуиджи Голлини
    Ссылка
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