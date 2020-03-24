У вратаря Аталанты Спортьелло обнаружен коронавирус

«Аталанта» официально сообщила о том, что у основного вратаря команды Марко Спортьелло был обнаружен коронавирус.

Это первый случай заражения коронавирусом среди футболистов «Аталанты».

Ранее от коронавируса умерли четыре сотрудника клуба из Бергамо.

Сейчас все игроки и персонал «Аталанты» находятся на карантине.