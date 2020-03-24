У вратаря Аталанты Спортьелло обнаружен коронавирус

«Аталанта» официально сообщила о том, что у основного вратаря команды Марко Спортьелло был обнаружен коронавирус.
Это первый случай заражения коронавирусом среди футболистов «Аталанты».
Ранее от коронавируса умерли четыре сотрудника клуба из Бергамо.
Сейчас все игроки и персонал «Аталанты» находятся на карантине.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Аталанта Бергамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.