ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Батистута забил тот самый гол на Олд Траффорд

В сезоне 1999-2000 на втором групповом этапе Лиги чемпионов в одном квартете играли «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед». Итальянцы в первом туре добили победу (2:0), а в пятом – уступили англичанам на выезде (1:3).

Единственный гол во второй встрече забил легендарный аргентинский нападающий Габриэль Батистута, который фантастическим ударом открыл счет на 18-й минуте. Конечно же, не обошлось без неуверенной игры Марка Боснича, но этот мяч надолго запомнился всем болельщикам футбола. Добавим, что в домашнем матче Батигол оформил гол+пас.

Отметим, что МЮ тогда в статусе действующего чемпиона вышел с первого места в группе, а «Фиорентина» заняла третье место, уступив вторую путевку в 1/4 финала будущему финалисту, «Валенсии».

20 years ago today Gabriel Batistuta got the ball at Old Trafford and did this.



