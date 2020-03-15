ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Батистута забил тот самый гол на Олд Траффорд

Легендарный аргентинец был в непревзойденной форме

  • 15.03.2020 12:08
  • 1349 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Батистута забил тот самый гол на Олд Траффорд
© ФК Фиорентина. Габриэль Батистута

В сезоне 1999-2000 на втором групповом этапе Лиги чемпионов в одном квартете играли «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».  Итальянцы в первом туре добили победу (2:0), а в пятом – уступили англичанам на выезде (1:3).

Единственный гол во второй встрече забил легендарный аргентинский нападающий Габриэль Батистута, который фантастическим ударом открыл счет на 18-й минуте. Конечно же, не обошлось без неуверенной игры Марка Боснича, но этот мяч надолго запомнился всем болельщикам футбола. Добавим, что в домашнем матче Батигол оформил гол+пас.

Отметим, что МЮ тогда в статусе действующего чемпиона вышел с первого места в группе, а «Фиорентина» заняла третье место, уступив вторую путевку в 1/4 финала будущему финалисту, «Валенсии». 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергей 1
      Сергей 1, 15.03.2020 12:21
    0
    Юбилей гола Брессана почему не отмечали? Он покруче будет
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 15.03.2020 12:21
    0
    Юбилей гола Брессана почему не отмечали? Он покруче будет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности