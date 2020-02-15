Дисквалификация Манчестер Сити может оздоровить европейский футбол

Вчерашняя новость об отстранении «Манчестер Сити» на два ближайших сезона еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП) абсолютно точно является главным «кабинетным» событием всего футбольного мира за последние несколько лет. Об этом много писали СМИ, но мало кто верил, что независимая Судебная палата Инстанции финансового контроля клубов УЕФА действительно пойдет на такие радикальные меры. В современном мире, где деньги порой превалируют над правилами все меньше и меньше людей верят в справедливость и неизбежность наказания, однако иногда показательные процессы все-таки происходят. Кто знает, быть может сегодня мы видим как раз один из таких…

С чего все начиналось?

Еще в 2015 году португальский хакер Руй Пинту, сотрудничавший с известной организацией Football Leaks, взломал клубную электронную почту «Манчестер Сити», благодаря чему заполучил доступ к огромному количеству документов «горожан». Сделал это Руй Пинту не выходя из своего дома, после чего передал информацию журналистам, которые активно взялись за расследования и изобличения.

Именно благодаря Пинту футбольный мир начал узнавать о тех схемах, которые существуют в некоторых клубах для обхода правил ФФП. По неофициальной информации, португальский хакер смог заполучить доступ к более 70 миллионам различных электронных документов, общий объем которых оценивается в 3,4 терабайта. Наиболее интересными из них оказались сведения, касающиеся деятельности «Манчестер Сити».

В итоге немецкое издание Der Spiegel опубликовало данные и часть переписки, которые свидетельствовали об использовании владельцем «Манчестер Сити» шейхом Мансуром целого ряда подставных компаний для осуществления инвестиций в клуб. Все это прямым образом шло в разрез с правилами ФФП, хотя в стане «горожан» любые обвинения по этому вопросу в свой адрес называли «вырванными из контекста данными, незаконно добытыми и направленными на подрыв авторитета клуба».

Расследование все-таки пошло своим чередом и добралось до компонентного органа в лице Инстанции финансового контроля клубов УЕФА, где заинтересовались данными, добытыми Руем Пинту. Самого же португальского хакера еще весной минувшего года арестовали на родине, предъявив обвинения по 90 эпизодам, начиная от взлома чужих данных и заканчивая мошенничеством и саботажем. С тех пор Пинту пребывает в тюрьме, а буквально за день до оглашения вердикта об отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков ему было отказано в удовлетворении апелляции.

Сам Пинту, похоже, понимал, на что идет, а потому пока довольно спокойно воспринимает происходящее вокруг себя: «Я знал, что подобное может случиться. Понимал, что португальские власти преследуют информаторов, поэтому был готов к этому. Многие боятся того, что я знаю, а потому для меня важно оставаться в здравом рассудке. Вначале я писал заметки, связанные с этим делом, в своей записной книжке, но потом ее у меня отняли. Мой адвокат присутствовал на обыске в моей камере и сказал, что противозаконно отбирать у меня эти записи. Это сделали не тюремные надзиратели, а португальские прокуроры. Они творят все, что им заблагорассудится. Прошел месяц, прежде чем они вернули мой блокнот».

This bloke needs freeing immediately and used as an asset to football ASAP! #freepinto https://t.co/T5kY6EFGwS — John Hutchinson (@JohnHutchinson) February 14, 2020

В социальных сетях уже набирает ход движение, призывающее освободить Руя Пинту, но после вчерашней новости куда больше внимания теперь приковано к тому, что же будет с «Манчестер Сити»…

Снятие очков в АПЛ? Потеря болельщиков? Уход Гвардиолы?

Помимо двухлетнего бана на участие в еврокубках «Манчестер Сити» также наказан 30-миллионным штрафом. Еще в период 2012-2013 годов «горожане» имели клубные убытки в 180 миллионов евро при разрешенных правилами ФФП 45 миллионах. Стало быть, «Сити» не должны были допускать к еврокубкам еще в 2014 году, но тогда клуб объявил о заключении спонсорских сделок на общую сумму в 135 миллионов евро, что и позволило снизить убытки и уйти от жестких решений со стороны УЕФА. Именно эти дела сейчас получили «новую жизнь»…

За сокрытие правдивой информации «Манчестер Сити» теперь придется разбираться не только с УЕФА, но и с английской Премьер-лигой. Сразу после оглашения вердикта об отстранении «горожан» от еврокубков в британских СМИ появилась информация, что руководство АПЛ также может прибегнуть к санкциям в отношении «Сити» и снять очки с клуба, потому как махинации с ФФП являются также грубыми нарушениями правил АПЛ. Пока, правда, непонятно, сколько очков может потерять «Манчестер Сити» и в каком сезоне, но перспектива явно не радужная…

Вторым негативным аспектом для «Манчестер Сити» может стать потеря болельщиков, а вместе с ними и доходов. Общеизвестно, что успешные футбольные клубы привлекают к себе больше внимания, а потому у них больше симпатиков. Длительное время за «Манчестер Сити» болели в большинстве своем только местные поклонники футбола, но приход шейха Мансура, солидные инвестиции в игроков, подписание на пост тренера Хосепа Гвардиолы и последовавшие за этим спортивные успехи команды привели к стремительному росту популярности «Манчестер Сити» во всем мире. Это, безусловно, благоприятно отразилось и на клубном бюджете, наполнение которого стало происходить все более и более быстрыми темпами. Сейчас, если «горожан» действительно выкинут из Лиги чемпионов, интерес к команде рискует упасть, а вместе с ним пойдут вниз и доходы клуба, в том числе и коммерческие, ведь реальные спонсоры сегодня склонны приходить туда, где имеется многомиллионная армия поклонников.

Не стоит исключать фактора влияния еврокубкового бана и на игроков команды. Уже сейчас в английских СМИ поднимается вопрос способности «Сити» сохранить лидеров, ведь для них важно проявлять себя не только на уровне АПЛ, но и в Лиге чемпионов. В частности, в ближайшие два года контракты заканчиваются у Агуэро, Сане, Стоунза, а в 2023-м подходят к концу трудовые соглашения у Де Брюйне, Гюндогана, Стерлинга, Мареза, Жезуса… Захотят ли эти футболисты продлевать контракты, не имея возможности играть в Лиге чемпионов два года кряду? Большой вопрос, тем более, что и сам клуб уже не сможет уговаривать лидеров «жирными» гонорарами, ведь будет находится под еще более пристальным вниманием УЕФА в аспекте дальнейшего соблюдения норм ФФП.

Наконец, как поведет себя нынешний наставник «горожан» Хосеп Гвардиола? Британские источники, в частности, The Telegraph, уже сообщили о желании испанского специалиста сменить обстановку. Для Гвардиолы участие в Лиге чемпионов – очень важный имиджевый момент, а потому отсутствие в этом турнире на протяжении двух лет может негативно сказаться на его статусе в континентальном и мировом футболе. Ситуацией, по слухам, готов воспользоваться «Ювентус», руководство которого буквально спит и видит Гвардиолу в рядах «Старой синьоры» .

Как все это отразится на остальном футбольном мире?

Но оставим проблемы «Манчестер Сити» самому «Манчестер Сити» и его болельщикам. Остальных обитателей футбольного мира вопрос наложения санкций на «горожан» также может затронуть, причем некоторых – очень даже непосредственно.

Прежде всего, речь может идти о клубах, практиковавших подобные операции. Пожалуй, первым, кто приходит на ум в этом разрезе является, конечно же, «Пари Сен-Жермен» с его пресловутыми баснословными тратами на покупку Неймара, Мбаппе и некоторых других звезд современности. Еще в конце 2018 года в СМИ сообщалось, что парижане испытывают проблемы с вопросом соблюдения норм ФФП, что может привести к вынужденным продажам Неймара или Мбаппе. Однако оба в итоге так и остались в ПСЖ, а каким образом клубу удалось «вырулить» из ситуации – неизвестно. Если был использован похожий финт, как у «Манчестер Сити», то недалек тот день, когда и парижане могут на несколько сезонов остаться без еврокубков. Тем более, «доброжелателей» у французского клуба хватает – например, еще не забыты многочисленные интервью руководителя испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, заявлявшего, что ПСЖ и «Манчестер Сити» используют «финансовый допинг».

Кроме того, не стоит исключать, что дисквалификация «Манчестер Сити» окажет оздоровительное воздействие на всю нынешнюю структуру европейского футбола, который до такой степени стал зависеть от прямых финансовых вливаний, что порой спортивная и тактическая составляющие отходят на второй план. В частности, клубы с небольшими бюджетами уже давно не способны реально конкурировать за победу в Лиге чемпионов. С Лигой Европы, казалось бы, было попроще, пока победа в ней не стала «пропуском» в Лигу чемпионов, что заинтересовало таких неудачников национальных лиг, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» (первые побеждали в 2017-м, вторые играли в финале минувшего розыгрыша).

Если за соблюдением норм ФФП в УЕФА действительно будут следить очень строго, а за различные махинации карать очень больно, то наверняка мы станем свидетелями спада «гонок вооружений» и на трансферном рынке. Сделки по 130, 150 и 200 миллионов евро могут остаться в прошлом, а футбольный мир на какое-то время, возможно, вернется в более спокойное и понятное русло, где цифры переходов уже не так сильно будоражат сознание аналитиков и болельщиков.

Понятно одно: эта дисквалификация испугает клубы, которые искусственно наполняли свои бюджеты за счет денег владельцев, не имея столь существенных реальных спонсорских соглашений. Впрочем, уже сейчас понятно - «Манчестер Сити» пойдет в Спортивный арбитражный суд Лозанны , а потому далеко не факт, что эта история получит именно такое, кажущееся сейчас хоть в какой-то степени справедливым, продолжение…

Алексей СЛИВЧЕНКО