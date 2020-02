Дисквалификация Манчестер Сити может оздоровить европейский футбол

Вчерашняя новость об отстранении «Манчестер Сити» на два ближайших сезона еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП) абсолютно точно является главным «кабинетным» событием всего футбольного мира за последние несколько лет. Об этом много писали СМИ, но мало кто верил, что независимая Судебная палата Инстанции финансового контроля клубов УЕФА действительно пойдет на такие радикальные меры. В современном мире, где деньги порой превалируют над правилами все меньше и меньше людей верят в справедливость и неизбежность наказания, однако иногда показательные процессы все-таки происходят. Кто знает, быть может сегодня мы видим как раз один из таких…

С чего все начиналось?

Еще в 2015 году португальский хакер Руй Пинту, сотрудничавший с известной организацией Football Leaks, взломал клубную электронную почту «Манчестер Сити», благодаря чему заполучил доступ к огромному количеству документов «горожан». Сделал это Руй Пинту не выходя из своего дома, после чего передал информацию журналистам, которые активно взялись за расследования и изобличения.

Именно благодаря Пинту футбольный мир начал узнавать о тех схемах, которые существуют в некоторых клубах для обхода правил ФФП. По неофициальной информации, португальский хакер смог заполучить доступ к более 70 миллионам различных электронных документов, общий объем которых оценивается в 3,4 терабайта. Наиболее интересными из них оказались сведения, касающиеся деятельности «Манчестер Сити».

В итоге немецкое издание Der Spiegel опубликовало данные и часть переписки, которые свидетельствовали об использовании владельцем «Манчестер Сити» шейхом Мансуром целого ряда подставных компаний для осуществления инвестиций в клуб. Все это прямым образом шло в разрез с правилами ФФП, хотя в стане «горожан» любые обвинения по этому вопросу в свой адрес называли «вырванными из контекста данными, незаконно добытыми и направленными на подрыв авторитета клуба».

Расследование все-таки пошло своим чередом и добралось до компонентного органа в лице Инстанции финансового контроля клубов УЕФА, где заинтересовались данными, добытыми Руем Пинту. Самого же португальского хакера еще весной минувшего года арестовали на родине, предъявив обвинения по 90 эпизодам, начиная от взлома чужих данных и заканчивая мошенничеством и саботажем. С тех пор Пинту пребывает в тюрьме, а буквально за день до оглашения вердикта об отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков ему было отказано в удовлетворении апелляции.

Сам Пинту, похоже, понимал, на что идет, а потому пока довольно спокойно воспринимает происходящее вокруг себя: «Я знал, что подобное может случиться. Понимал, что португальские власти преследуют информаторов, поэтому был готов к этому. Многие боятся того, что я знаю, а потому для меня важно оставаться в здравом рассудке. Вначале я писал заметки, связанные с этим делом, в своей записной книжке, но потом ее у меня отняли. Мой адвокат присутствовал на обыске в моей камере и сказал, что противозаконно отбирать у меня эти записи. Это сделали не тюремные надзиратели, а португальские прокуроры. Они творят все, что им заблагорассудится. Прошел месяц, прежде чем они вернули мой блокнот».

