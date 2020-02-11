Гвардиола может возглавить Ювентус

«Ювентус» намерен назначить Хосепа Гвардиолу в качестве нового главного тренера.

Как сообщает The Sun, к такому решению склоняется президент «бьянконери» Андреа Аньелли, который готов предоставить Гвардиоле все условия.

Отметим, что в данный момент «Ювентус» возглавляет Маурицио Сарри, но руководство клуба не довольно его работой. Команда занимает второе место в турнирной таблице.

Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Сити» недовольны работой Гвардиолы.