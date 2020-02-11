Гвардиола может возглавить Ювентус

«Ювентус» намерен назначить Хосепа Гвардиолу в качестве нового главного тренера.
Как сообщает The Sun, к такому решению склоняется президент «бьянконери» Андреа Аньелли, который готов предоставить Гвардиоле все условия.
Отметим, что в данный момент «Ювентус» возглавляет Маурицио Сарри, но руководство клуба не довольно его работой. Команда занимает второе место в турнирной таблице.
Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.
Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Сити» недовольны работой Гвардиолы.
Источник — The Sun
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