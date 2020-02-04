Игроки Манчестер Сити недовольны работой Гвардиолы

Игроки «Манчестер Сити» недовольны работой главного тренера команды Пепа Гвардиолы. Об этом футболисты заявили наставнику команды в раздевалке после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче чемпионата Англии.
В частности, игроки выступили против постоянной ротации в коллективе. В текущем сезоне «Манчестер Сити» ни разу не сыграл одним и тем же составом в двух матчах подряд. Футболисты считают, что это плохо сказывается на игре команды.
После 25-ти сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, имея в активе 51 очко.
Источник — Daily Mail
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