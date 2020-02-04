Игроки Манчестер Сити недовольны работой Гвардиолы

Футболисты «горожан» высказали претензии наставнику команды

  • 04.02.2020 10:33
  • 4765 просмотров
  • 14 комментариев
Игроки Манчестер Сити недовольны работой Гвардиолы
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Игроки «Манчестер Сити» недовольны работой главного тренера команды Пепа Гвардиолы. Об этом футболисты заявили наставнику команды в раздевалке после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче чемпионата Англии.

В частности, игроки выступили против постоянной ротации в коллективе. В текущем сезоне «Манчестер Сити» ни разу не сыграл одним и тем же составом в двух матчах подряд. Футболисты считают, что это плохо сказывается на игре команды.

После 25-ти сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, имея в активе 51 очко.

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Источник — Daily Mail

(17 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
      ВВВ, 04.02.2020 12:09
    0
    Петро Штука, 04.02.2020 11:57
    мало ймовірно, шо виграє. Футбол слабенький показує цього року. Просто не бачу куди йому йти. ПСЖ, Юве - слабкий чемпіонат, Реал - відпадає. Баварія - вже був. Барса - навряд чи. Хіба у відпустку.
    Мені теж слабо віриться,я просто висловив своє припущення щодо його дій! Не хочеться думати що він навмисне влаштовує таку чехарду зі складом аби боси його самі звільнили!!! А йти йому дійсно нікуди,команди його калібру яка потребувала би тренерського підсилення немає!
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 12:06
    0
    звезду поймали, но и Гвардиола не куй с горы, много чего добился на тренерском поприще.
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 04.02.2020 11:57
    0
    ВВВ, 04.02.2020 11:45
    Я гадаю що в цьому сезоні Гвардіола поставив на ЛЧ. І його висловлювання що без перемоги в ЛЧ його робота в МС буде незадовільною і його постійна ротація складу команди на кожен матч чемпіонату саме ро це і говорять.Бо пригадуючи минулі сезони в яких була феєрична гра на раніх стадіях ЛЧ та в чеміонаті і отім якийсь ступор,команда дві-три гру пригальмовувала,казалась беспорадною та прямолінійною,вилітала з розіграшу ЛЧ але натомість вигравала в Англії все що тільки можна виграти. Тож мені здається що Гвардіола не хоче перенавантажити насамперед футболом своїх гравців,аби в них було не тільки бажання але й свіжість напередодні матчів лей-оф ЛЧ. Мені здається що незалежно від того виграє Гвардіола ЛЧ чи ні ,це його останній сезон в МанСіті.
    мало ймовірно, шо виграє. Футбол слабенький показує цього року. Просто не бачу куди йому йти. ПСЖ, Юве - слабкий чемпіонат, Реал - відпадає. Баварія - вже був. Барса - навряд чи. Хіба у відпустку.
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    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 04.02.2020 11:52
    0
    Якшо футболісти справжні професіонали вони не будуть коментувати дії тренера, тим більше такого, який виграв не один титул. Просто вже якась "звьоздна пискля" розплакалась, що не грає пару матчів.
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    ВВВ
      ВВВ, 04.02.2020 11:45
    +1
    Я гадаю що в цьому сезоні Гвардіола поставив на ЛЧ. І його висловлювання що без перемоги в ЛЧ його робота в МС буде незадовільною і його постійна ротація складу команди на кожен матч чемпіонату саме ро це і говорять.Бо пригадуючи минулі сезони в яких була феєрична гра на раніх стадіях ЛЧ та в чеміонаті і отім якийсь ступор,команда дві-три гру пригальмовувала,казалась беспорадною та прямолінійною,вилітала з розіграшу ЛЧ але натомість вигравала в Англії все що тільки можна виграти. Тож мені здається що Гвардіола не хоче перенавантажити насамперед футболом своїх гравців,аби в них було не тільки бажання але й свіжість напередодні матчів лей-оф ЛЧ. Мені здається що незалежно від того виграє Гвардіола ЛЧ чи ні ,це його останній сезон в МанСіті.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:36
    0
    UKRAINE FAN, 04.02.2020 11:16
    Ну в этом году Пеп творит какую то уйню! С лева в защите кто только не играл Менди,Зинченко,Анхелино,Кансело! Купили замену Фернандиньо а оказалось что он все равно играет но только в цз! Лучше бы купили ЦЗ а Ферна и дальше бы играл в ОПЗ! Стоунз уже давно здоров но все равно греет банку , постоянно лажает Отаманди и они не купили летом и зимой цз! Все беды МС из за хауса в защите. Нет порядка потому что играют каждый раз новые игроки! Он Ливерпуль наладил игру в защите, выбрали основу и второй год тащат!
    Ферна в міру віку центр поля вже не стягує, і його перевід в центр захисту цілком логічний
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 11:34
    +1
    блять вы играете каждые несколько дней, какой в анус основной состав без ротации, вы сдохните через пару месяцев от таких нагрузок.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 11:31
    0
    они хотят чтобы Зина не играль, вот скотыняки
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    Trollface
      Trollface, 04.02.2020 11:29
    -2
    Пойдет в Реал или в ПСЖ. И это будет хорошо
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    n.tkach
      n.tkach, 04.02.2020 11:25
    0
    Трон зашатался.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 04.02.2020 11:21
    +2
    Но ведь действительно много несогласованности между игроками из-за этого. Тот же последний матч хотя бы вспомнить.
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 04.02.2020 11:19
    +1
    Кто,имя сестра имя!?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 04.02.2020 11:16
    0
    Ну в этом году Пеп творит какую то уйню! С лева в защите кто только не играл Менди,Зинченко,Анхелино,Кансело! Купили замену Фернандиньо а оказалось что он все равно играет но только в цз! Лучше бы купили ЦЗ а Ферна и дальше бы играл в ОПЗ! Стоунз уже давно здоров но все равно греет банку , постоянно лажает Отаманди и они не купили летом и зимой цз! Все беды МС из за хауса в защите. Нет порядка потому что играют каждый раз новые игроки! Он Ливерпуль наладил игру в защите, выбрали основу и второй год тащат!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:08
    +5
    Коли роками були чемпіонами, то всіх все задовільняло, і ротація не заваджала. Ну це якось підленько
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 04.02.2020 11:01
    -1
    Бунт на корабле
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:08
    +5
    Коли роками були чемпіонами, то всіх все задовільняло, і ротація не заваджала. Ну це якось підленько
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 04.02.2020 11:21
    +2
    Но ведь действительно много несогласованности между игроками из-за этого. Тот же последний матч хотя бы вспомнить.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 04.02.2020 11:45
    +1
    Я гадаю що в цьому сезоні Гвардіола поставив на ЛЧ. І його висловлювання що без перемоги в ЛЧ його робота в МС буде незадовільною і його постійна ротація складу команди на кожен матч чемпіонату саме ро це і говорять.Бо пригадуючи минулі сезони в яких була феєрична гра на раніх стадіях ЛЧ та в чеміонаті і отім якийсь ступор,команда дві-три гру пригальмовувала,казалась беспорадною та прямолінійною,вилітала з розіграшу ЛЧ але натомість вигравала в Англії все що тільки можна виграти. Тож мені здається що Гвардіола не хоче перенавантажити насамперед футболом своїх гравців,аби в них було не тільки бажання але й свіжість напередодні матчів лей-оф ЛЧ. Мені здається що незалежно від того виграє Гвардіола ЛЧ чи ні ,це його останній сезон в МанСіті.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 11:34
    +1
    блять вы играете каждые несколько дней, какой в анус основной состав без ротации, вы сдохните через пару месяцев от таких нагрузок.
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 04.02.2020 11:19
    +1
    Кто,имя сестра имя!?
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 04.02.2020 12:09
    0
    Петро Штука, 04.02.2020 11:57
    мало ймовірно, шо виграє. Футбол слабенький показує цього року. Просто не бачу куди йому йти. ПСЖ, Юве - слабкий чемпіонат, Реал - відпадає. Баварія - вже був. Барса - навряд чи. Хіба у відпустку.
    Мені теж слабо віриться,я просто висловив своє припущення щодо його дій! Не хочеться думати що він навмисне влаштовує таку чехарду зі складом аби боси його самі звільнили!!! А йти йому дійсно нікуди,команди його калібру яка потребувала би тренерського підсилення немає!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 12:06
    0
    звезду поймали, но и Гвардиола не куй с горы, много чего добился на тренерском поприще.
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 04.02.2020 11:57
    0
    ВВВ, 04.02.2020 11:45
    Я гадаю що в цьому сезоні Гвардіола поставив на ЛЧ. І його висловлювання що без перемоги в ЛЧ його робота в МС буде незадовільною і його постійна ротація складу команди на кожен матч чемпіонату саме ро це і говорять.Бо пригадуючи минулі сезони в яких була феєрична гра на раніх стадіях ЛЧ та в чеміонаті і отім якийсь ступор,команда дві-три гру пригальмовувала,казалась беспорадною та прямолінійною,вилітала з розіграшу ЛЧ але натомість вигравала в Англії все що тільки можна виграти. Тож мені здається що Гвардіола не хоче перенавантажити насамперед футболом своїх гравців,аби в них було не тільки бажання але й свіжість напередодні матчів лей-оф ЛЧ. Мені здається що незалежно від того виграє Гвардіола ЛЧ чи ні ,це його останній сезон в МанСіті.
    мало ймовірно, шо виграє. Футбол слабенький показує цього року. Просто не бачу куди йому йти. ПСЖ, Юве - слабкий чемпіонат, Реал - відпадає. Баварія - вже був. Барса - навряд чи. Хіба у відпустку.
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 04.02.2020 11:52
    0
    Якшо футболісти справжні професіонали вони не будуть коментувати дії тренера, тим більше такого, який виграв не один титул. Просто вже якась "звьоздна пискля" розплакалась, що не грає пару матчів.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:36
    0
    UKRAINE FAN, 04.02.2020 11:16
    Ну в этом году Пеп творит какую то уйню! С лева в защите кто только не играл Менди,Зинченко,Анхелино,Кансело! Купили замену Фернандиньо а оказалось что он все равно играет но только в цз! Лучше бы купили ЦЗ а Ферна и дальше бы играл в ОПЗ! Стоунз уже давно здоров но все равно греет банку , постоянно лажает Отаманди и они не купили летом и зимой цз! Все беды МС из за хауса в защите. Нет порядка потому что играют каждый раз новые игроки! Он Ливерпуль наладил игру в защите, выбрали основу и второй год тащат!
    Ферна в міру віку центр поля вже не стягує, і його перевід в центр захисту цілком логічний
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 11:31
    0
    они хотят чтобы Зина не играль, вот скотыняки
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 04.02.2020 11:25
    0
    Трон зашатался.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 04.02.2020 11:16
    0
    Ну в этом году Пеп творит какую то уйню! С лева в защите кто только не играл Менди,Зинченко,Анхелино,Кансело! Купили замену Фернандиньо а оказалось что он все равно играет но только в цз! Лучше бы купили ЦЗ а Ферна и дальше бы играл в ОПЗ! Стоунз уже давно здоров но все равно греет банку , постоянно лажает Отаманди и они не купили летом и зимой цз! Все беды МС из за хауса в защите. Нет порядка потому что играют каждый раз новые игроки! Он Ливерпуль наладил игру в защите, выбрали основу и второй год тащат!
    Ссылка
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