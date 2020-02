«Самое акробатическое празднование в истории ЧМ?» - ФИФА поздравила Агахову

Накануне, 12 февраля, свой очередной день рождения отпраздновал бывший футболист «Шахтера» и сборной Нигерии Джулиус Агахова.

Поздравить именинника, которому исполнилось 38 лет, не забыли Футбольная федерация Нигерии, Африканская конфедерация футбола, а также Международная федерация футбола (ФИФА).

В частности, ФИФА в твиттере посвятила Агахове интересный пост, снабдив его видео с чудо-кульбитами форварда и подписью: «Самое акробатическое празднование в истории чемпионатов мира?»

Happy Birthday to Julius Aghahowa! 🎉 🇳🇬 The Nigerian striker had a legendary celebration! 🔥 pic.twitter.com/CXfJC1open

🇳🇬🤸‍♂️😍



The most acrobatic celebration in #WorldCup history? 🤔



Julius Aghahowa, the man responsible, turns 38 today 🥳 #HBD | @NGSuperEagles | @thenff pic.twitter.com/7GYTygh4vk