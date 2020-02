Лечче удивил Наполи красивым голом Манкосу, Шахов остался в запасе

9 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 23-го тура. «Лечче» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 3:2, правда, украинский футболист Евгений Шахов просидел матч в запасе. Красивейший гол забил Манкосу со штрафного.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Интер» (51), «Лацио» (50), «Аталанта» (42), «Рома» (39). Неаполитанский клуб теперь занимает лишь 11-е место (30 очков).

Чемпионат Италии. 23-й тур

СПАЛ – «Сассуоло» – 1:2

Голы: Бонифаци, 23 – Капуто, 65, Бога, 90.

«Наполи» – «Лечче» – 2:3

Голы: Лападула, 29 (0:1). Милик, 48 (1:1). Лападула, 61 (1:2). Манкосу, 82 (1:3). Кальехон, 90 (2:3).

«Дженоа» – «Кальяри» – 1:0

Гол: Пандев, 43.

«Брешиа» – «Удинезе» – 1:1

Голы: Бизоли, 81 (1:0). де Пауль, 90+2 (1:1).

Турнирная таблица Серии A

Шикарный гол Манкосу со штрафного в ворота «Наполи».

What a free kick by Lecce Against Napoli ! WOW pic.twitter.com/HMgN54akyF