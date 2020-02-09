Лечче удивил Наполи красивым голом Манкосу, Шахов остался в запасе

9 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 23-го тура. «Лечче» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 3:2, правда, украинский футболист Евгений Шахов просидел матч в запасе. Красивейший гол забил Манкосу со штрафного.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Интер» (51), «Лацио» (50), «Аталанта» (42), «Рома» (39). Неаполитанский клуб теперь занимает лишь 11-е место (30 очков).
Чемпионат Италии. 23-й тур
СПАЛ – «Сассуоло» – 1:2
Голы: Бонифаци, 23 – Капуто, 65, Бога, 90.
«Наполи» – «Лечче» – 2:3
Голы: Лападула, 29 (0:1). Милик, 48 (1:1). Лападула, 61 (1:2). Манкосу, 82 (1:3). Кальехон, 90 (2:3).
«Дженоа» – «Кальяри» – 1:0
Гол: Пандев, 43.
«Брешиа» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Бизоли, 81 (1:0). де Пауль, 90+2 (1:1).
Турнирная таблица Серии A
Шикарный гол Манкосу со штрафного в ворота «Наполи».
What a free kick by Lecce Against Napoli ! WOW pic.twitter.com/HMgN54akyF— Footballinho (@FOOTBALLINHO1) February 9, 2020
Источник — Sport.ua
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