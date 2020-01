Битва Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед: Зинченко остался в запасе

Сегодня в 21:45 начнется второй матч полуфинала Кубка английской Лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Украинский игрок Александр Зинченко попал в заявку хозяев, однако остался в запасе.

Первый матч «Сити» выиграл 3:1.

Your City line-up for tonight!



XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.



SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.



🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW