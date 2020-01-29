Битва Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед: Зинченко остался в запасе

Украинский игрок начнет матч в запасе

  • 29.01.2020 20:45
  • 3185 просмотров
  • 3 комментария
Битва Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед: Зинченко остался в запасе
© twitter.com/ManCity

Сегодня в 21:45 начнется второй матч полуфинала Кубка английской Лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Украинский игрок Александр Зинченко попал в заявку хозяев, однако остался в запасе.

Первый матч «Сити» выиграл 3:1.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 29.01.2020 21:08
    +1
    Саша Яковенко, 29.01.2020 21:03
    А на странице онлайн-результатов SORT UA информации об этом матче нет.
    Непонятно почему, но кубков Англии никогда тут не бывает.
    Смотреть надо на myscore, наиболее полный список матчей в текущий день с нормальными онлайнами, не то, что здесь
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 29.01.2020 21:04
    +3
    На более важные матчи бережет (шутка). Если серьезно, то по всей видимости игроком основы Зине при Пепке не стать, он видит его мальчиком на подхвате, не более.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 29.01.2020 21:03
    +1
    А на странице онлайн-результатов SORT UA информации об этом матче нет.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 29.01.2020 21:04
    +3
    На более важные матчи бережет (шутка). Если серьезно, то по всей видимости игроком основы Зине при Пепке не стать, он видит его мальчиком на подхвате, не более.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 29.01.2020 21:08
    +1
    Саша Яковенко, 29.01.2020 21:03
    А на странице онлайн-результатов SORT UA информации об этом матче нет.
    Непонятно почему, но кубков Англии никогда тут не бывает.
    Смотреть надо на myscore, наиболее полный список матчей в текущий день с нормальными онлайнами, не то, что здесь
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 29.01.2020 21:03
    +1
    А на странице онлайн-результатов SORT UA информации об этом матче нет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности