Instagram Криштиану Роналду преодолел отметку в 200 млн подписчиков

Звездный португалец стал первым в мире, кому удалось достичь такой цифры

  • 29.01.2020 20:16
  • 1231 просмотр
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Instagram Криштиану Роналду преодолел отметку в 200 млн подписчиков
© Business Insider. Криштиану Роналду

Звездный португалец Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков в Instagram. Он стал первым в мире, кому удалось такое. 

Роналду - является самым популярным в этой соцсети. На второй строчке по популярности находится певица Ариана Гранде (173 млн), на третьем актер Дуэйн Джонсон (170).

 

 

Ранее сообщалось, что Роналду заработал €44,1 миллиона на рекламе в Instagram.

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Источник — Sport.ua

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