Instagram Криштиану Роналду преодолел отметку в 200 млн подписчиков

Звездный португалец Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков в Instagram. Он стал первым в мире, кому удалось такое.

Роналду - является самым популярным в этой соцсети. На второй строчке по популярности находится певица Ариана Гранде (173 млн), на третьем актер Дуэйн Джонсон (170).

Cristiano Ronaldo is the first person to reach 200 million followers on Instagram 📸 pic.twitter.com/t3UTWqRyhU — B/R Football (@brfootball) January 29, 2020

Ранее сообщалось, что Роналду заработал €44,1 миллиона на рекламе в Instagram.

Подписывайтесь на лучшие спортивные фото и видео от Sport.ua в Instagram!