ВИДЕО. Как Гризманн спас Барселону от фиаско на Ибице

Спасителем для каталонцев стал Антуан Гризманн, сделавший дубль в концовке поединка, причем победный гол был забит на 90+5 минуте.

1:0. Пеп Кабалье, 9 мин.

1:1. Первый гол Гризманна, 72 мин.

2:1. Победный гол Гризманна, 90+5 мин.

griezmann with the winner to shut up the hater... #IbizaBarca pic.twitter.com/MIzEqzp4eE