ВИДЕО. Как Гризманн спас Барселону от фиаско на Ибице

22 января в матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» выиграла в гостях у «Ибицы» (2:1), команды третьего испанского дивизиона.
Спасителем для каталонцев стал Антуан Гризманн, сделавший дубль в концовке поединка, причем победный гол был забит на 90+5 минуте.
1:0. Пеп Кабалье, 9 мин.
1:1. Первый гол Гризманна, 72 мин.
2:1. Победный гол Гризманна, 90+5 мин.
griezmann with the winner to shut up the hater... #IbizaBarca pic.twitter.com/MIzEqzp4eE— Saquon. (@NotSaquon) January 22, 2020
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Источник — Sport.ua
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